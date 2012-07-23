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Неделя на российском рынке началась пессимистично
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Неделя на российском рынке началась пессимистично
Экономика, 23 июл 2012, 14:23
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Неделя на российском рынке началась пессимистично
После отрицательного открытия давление продавцов начало нарастать, и оба отечественных индикатора полетели вниз.
Фото: ИТАР-ТАСС

В понедельник, 23 июля, торги на российском рынке акций открылись гэпом вниз, причиной чему стал заметно ухудшившийся внешний новостной фон. Пятничную сессию американские фондовые индексы завершили падением, по всей видимости, настроение игрокам испортили опасения относительно усугубления долгового кризиса в Европе. При этом доходность испанских бондов вновь преодолела психологическую отметку в 7%.

В понедельник с утра фьючерсы на индексы США демонстрировали снижение. На азиатских фондовых биржах также доминировали пессимистичные настроения. Здесь "масла в огонь" подлили заявления представителей китайского центробанка об ожиданиях дальнейшего замедления темпов роста экономики страны. Кроме того, вновь поползли разговоры о выходе Греции из еврозоны, что также не добавляет оптимизма. Промышленные металлы на текущий момент теряют в стоимости. Заметно дешевеет и нефть - на 11:30 мск котировки сентябрьского фьючерса на нефть Brent колебались около отметки 104,63 долл./барр.

Что же касается российского рынка акций, то после отрицательного открытия давление продавцов начало нарастать, и оба отечественных индикатора полетели вниз. В результате к 12:30 мск индекс ММВБ потерял 1,66%, достигнув 1391,90 пункта. Индекс РТС к 12:30 мск снизился до 1352,64 пункта (-2,80%), RTS Standard - до 9538,72 пункта (-1,76%). Общий объем торгов на бирже ММВБ-РТС к указанному времени составил 116,83 млрд руб.

Пессимистичные настроения в течение дня на рынке акций могут сохраниться

Как подчеркнули аналитики компании "Атон", в понедельник можно ожидать выхода российских фондовых индексов на отрицательную территорию. Настроения за рубежом после выходных не улучшились, и игроков в начале недели по-прежнему беспокоят вопросы замедления экономики Китая и долгового кризиса Европы. В понедельник как в США, так и в Европе не ожидается публикации важной статистики, что повышает риски сохранения пессимистичных настроений в течение дня, рынкам будет не на что переключить внимание, и изменить настрой могут лишь какие-либо неожиданные новости, полагают специалисты.

Энергетический сектор занял место аутсайдера

На текущий момент энергетический сектор выглядит одним из аутсайдеров рынка: к 12:30 мск Холдинг МРСК снизился на 3,97%, ФСК ЕЭС - на 1,99%, МОЭСК - на 0,39%, "РусГидро" - на 3,19%, "Интер РАО" - на 2,48%, "Мосэнерго" - на 2,65%.

Как отмечают эксперты Quote.rbc.ru, на текущий момент нефть дешевеет. Снижение цен на нефть в свою очередь оказывает давление на акции российских нефтегазовых компаний. Так, "Роснефть" к 12:30 мск снизилась на 1,30%, ЛУКОЙЛ - на 0,68%, "Сургутнефтегаз" - на 2,79%, "Татнефть" - на 2,0%, "Газпром нефть" - на 1,12%, привилегированные бумаги "Транснефти" - на 2,48%, Газпром - на 1,64%, НОВАТЭК - на 0,93%.

На этой неделе на российском рынке акций сохранится неопределенность

По мнению экспертов, на этой неделе на российском рынке акций сохранится неопределенность. Как считают аналитики ИФК "Алемар", в перспективе этой недели рынок вряд ли получит необходимые ответы, которые бы позволили снять неопределенность. Слабость экономики и европейский кризис станут основными драйверами игры на понижение на этой неделе. В понедельник источник в Народном банке Китая сообщил, что темпы роста экономики могут вновь замедлиться (причем уже седьмой месяц подряд), до 7,4%. По прогнозам, темпы роста экономики США, которые будут опубликованы в пятницу, окажутся минимальными за последний год. Все это дополняется охлаждением в промышленности, снижением потребления, ухудшением ситуации на рынке труда. В Европе на кону кредитоспособность Испании и Италии. Размещение испанских биллей во вторник покажет, насколько велика паника на рынке, особенно после того, как европейские власти накануне провалили решение по выделению помощи Испании, что уже не удивляет. Основные надежды сейчас связаны с ФРС, от которой ждут QE3, однако маловероятно, что предстоящее на следующей неделе заседание ФРС внесет ясность по этому вопросу, считают специалисты.

Quote.rbc.ru

Теги: российский рынок
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