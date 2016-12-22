Министр энергетики Саудовской Аравии рассказал о предложении ОПЕК к России присоединиться к организации в качестве наблюдателя. Российский министр Александр Новак заявил, что Россия изучает это предложение

Халид аль-Фалих (Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости)

ОПЕК пригласила Россию присоединиться к организации в качестве наблюдателя. Об этом сообщил в субботу журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

«Мы пригласили Россию присоединиться в качестве наблюдателя... Мы полагаем, что они [Россия] рассматривают это предложение», — приводит слова саудовского министра Reuters. «Я могу заверить, что все члены ОПЕК приветствовали бы Россию», — добавил он.

Министр энергетики России Александр Новак, комментируя журналистам эту информацию, заявил, что Москва внимательно изучает предложение ОПЕК стать наблюдателем в организации. «Такая опция действительно есть, она рассматривается, и мы сейчас внимательно изучаем этот вопрос», — приводит слова Новака «РИА Новости».

Кроме этого, Новак рассказал журналистам, что ОПЕК+ (страны ОПЕК и ряд государств,​ не входящих в организацию и решивших поддержать нефтяную сделку) после 2018 года может получить официальное наименование. «Она уже не будет называться ОПЕК+, мы думаем, как она будет называться», — уточнил российский министр.

В субботу, 23 июня, ОПЕК+ договорилась об увеличении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки. С инициативой выступали Россия и Саудовская Аравия. Новак по итогам встречи заявил журналистам, что доля России в общем увеличении добычи нефти стран ОПЕК и не-ОПЕК может составить около 200 тыс. баррелей в сутки.

В конце 2016 года страны ОПЕК и 11 государств, не входящих в картель, включая Россию, подписали соглашение о сокращении добычи. Договоренность подразумевала сокращении добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки относительно уровня октября 2016 года. С тех пор сделка продлевалась дважды. В последний раз ее продлили до конца 2018 года.