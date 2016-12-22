Счетная палата призвала к «переосмыслению» поддержки экспорта

Большая часть господдержки для развития экспорта оказывается крупным компаниям, а не малому бизнесу, оценила Счетная палата. Впрочем, в России такая поддержка вообще не нужна, считает эксперт

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Основная часть мер по поддержке экспорта в России приходится на крупные компании, а малый бизнес зачастую может не знать о них. Об этом РБК сообщила директор департамента Счетной палаты по контролю за расходами на международные отношения Ирина Третьякова.

Аудиторы пришли к выводу, что «национальная система поддержки экспорта, по сути, пока не создана», сказано на сайте Счетной палаты, которая провела оценку механизма поддержки внешнеэкономической деятельности в России. У властей «отсутствует четкое и системное понимание того, как реализуемые механизмы поддержки экспорта в совокупности повлияют на выход российской продукции на международные рынки», заявил аудитор Александр Жданьков.

Поддержка на международном уровне приходится «в основном на крупный бизнес, который в полной мере пользуется сразу всем имеющимся инструментарием — кредитование, страхование, субсидирование затрат и другое», сообщили аудиторы. Как объяснила РБК Третьякова, в большинстве случаев государственные меры затрагивают поддержку высокотехнологичной продукции в таких секторах, как автомобилестроение, сельскохозяйственное машиностроение, железнодорожное машиностроение и авиастроение.

В Счетной палате также назвали основных получателей экспортной поддержки среди крупных компаний. «В отрасли железнодорожного машиностроения это торговый дом «РМ Рейл», в автомобилестроении — КамАЗ, в сельскохозяйственном машиностроении — «Ростсельмаш», в авиастроении — «Гражданские самолеты Сухого», — сообщила Третьякова.

По данным аудиторов, общая сумма, на которую в прошлом году оказал поддержку Российский экспортный центр по четырем приоритетным отраслям, составила $1,4 млрд. Ее получили 45 организаций. В то же время стоимостные объемы экспорта в 2017 году составили $357,1 млрд, «превысив показатель 2015 года всего на 4%». Несырьевой неэнергетический экспорт за два года увеличился на 13,6%. Но половина таких поставок «приходится всего на десять государств, в том числе значительная часть на Китай, Казахстан и Белоруссию», указывает Счетная палата.

Усилия госорганов в вопросах поддержки экспорта не скоординированы, а часть показателей по оценке соответствующего приоритетного проекта «изначально занижены, что приводит к их перевыполнению», сказал Жданьков. «О системной работе по поддержке экспорта на региональном уровне говорить даже не приходится. Отдельно стоит отметить торговые представительства в иностранных государствах, которые реализуют одни и те же возложенные на них функции по-разному. Все плановые документы, как мы видим, нуждаются в ревизии и переосмыслении, в том числе на предмет достижения поставленных президентом задач», — подчеркнул он.

Незначительная доля

Доля экспорта, который благодаря господдержке ведут малые и средние предприятия, остается незначительной, говорится в сообщении СП. Однако «в большинстве случаев Счетная палата не отмечает фактов вытеснения МСП-экспортеров за счет поддержки крупных экспортеров», отметила Третьякова.

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

«Экспорт субъектов МСП (малого и среднего предпринимательства. — РБК) в основном представлен сельскохозяйственной продукцией, товарами пищевой и легкой промышленности. Такой экспорт хоть и относится к несырьевому неэнергетическому экспорту, но при этом, как правило, не является высокотехнологичным (а именно, ему оказывается поддержка. — РБК)», — объяснила она.

Довольствуются малым Наращивание экспорта МСП — одна из задач, прописанных в майском указе президента Владимира Путина на его новый срок. Документ предусматривает «модернизацию системы поддержки экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства». Их доля в общем объеме несырьевого экспорта должна вырасти минимум до 10%. Сейчас однозначных оценок этого показателя нет. В целом экспортом занимаются 6% компаний МСБ, говорилось в опросе «Опоры России» по итогам четвертого квартала прошлого года (.pdf). 68% ведут бизнес только в своем регионе, а еще 26% — поставляют товары в другие субъекты. В качестве основной причины, почему компании не экспортируют свои товары и услуги, респонденты называли «локальную идею бизнеса» (о ней говорили 46% тех, кто не экспортирует). В вопросе поддержки поставок за рубеж есть проблемы с терминологией, отмечается в сообщении СП. Понятия «несырьевой экспорт» и «несырьевой неэнергетический экспорт» и соответствующие перечни товаров «нормативно не закреплены», указывают аудиторы.

Еще одной причиной недостаточной поддержки малого бизнеса в вопросах экспорта стала «недостаточная осведомленность» небольших компаний об имеющихся инструментах, сказала Третьякова. Кроме того, у них может быть недостаточно знаний, чтобы заниматься экспортом.

Экспортная поддержка малых компаний эффективна в небольших экономиках, где любой предприниматель «имеет физическую возможность добраться до потребителей за пределами своей страны», считает научный руководитель Лаборатории исследований предпринимательства Высшей школы экономики (ВШЭ) Александр Чепуренко. «Опыт всех больших стран — тут Россия не исключение — показывает, что экспортная поддержка малого предпринимательства в принципе охватывает очень узкую целевую группу. Потому что подавляющее большинство МСП в России в качестве рынка имеет в лучшем случае свой субъект и несколько сопредельных. Для того чтобы выходить на экспорт, им нужны совершенно другие компетенции, которых у них нет», — считает эксперт.

Не нужна господдержка в экспорте и крупным компаниям, полагает Чепуренко, так как они имеют собственные аналитические службы, а также могут создавать филиалы за рубежом и использовать инфраструктуру российских торгпредств. Эти меры могли бы быть полезны среднему бизнесу, но его в России почти нет, добавляет эксперт.