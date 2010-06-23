Россия не поддерживает идею особого налога на банки

Руководство России не поддерживает идею введения особого налога на банки, обсуждаемую странами "большой двадцатки" (G20), сообщил сегодня во время выступления в Совете Федерации первый вице-премьер Игорь Шувалов

По его словам, введение такого налога будет обсуждаться во время саммита "группы двадцати" в Торонто. Несмотря на то что многие страны G20 хотят ввести такой налог, президент России Дмитрий Медведев и правительство РФ придерживаются другой позиции.

"Этот вопрос связан с планами руководства страны по организации мирового финансового центра в Москве, поэтому мы очень внимательно относимся к налогам и другим ограничениям", - отметил И.Шувалов.

В настоящее время в странах G20 активно обсуждается введение особого налога на банки. Суть предложения в том, чтобы обязать банки и финансовые учреждения отчислять средства в специальный фонд, из которого в случае необходимости будет финансироваться спасение и санация проблемных банков. Таким образом власти хотят переложить ответственность за "расхлебывание" последствий безответственного финансового поведения с государства на сами банки.

Мировой финансовый кризис обнажил уязвимые места в международной банковской системе. Многие финансовые организации в погоне за прибылью активно торговали сложными финансовыми инструментами, которые в кризис обесценились. В результате многие банки по мере разрастания кризиса оказались на грани банкротства.

Чтобы избежать обрушения банковской системы, правительства различных стран были вынуждены бросить миллиарды долларов и евро на спасение проблемных банков. Всего с начала кризиса в убыток были списаны активы на 1,8 трлн долл. Большинство образовавшихся "дыр" были заткнуты деньгами налогоплательщиков, что вызвало недовольство властей и широких кругов населения.

Саммит G20, где планируется обсудить эту и другие инициативы, пройдет в Канаде 25-26 июня с.г.