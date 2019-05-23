СМИ узнали о предложении потратить 44 млрд руб. на квантовые технологии

В такую сумму эксперты оценили развитие квантовых технологий в России. Проект уже подготовлен и вскоре его рассмотрит правительство, узнала газета «Коммерсантъ»

Фото: Mark Leffingwell / Reuters

Российский квантовый центр (РКЦ) и НИТУ МИСиС совместно с экспертами разработал план развития квантовых технологий, по которому к 2024 году должно быть сокращено отставание страны в этой области. Об этом в четверг сообщает газета «Коммерсантъ», в распоряжении которой оказалась соответствующая презентация.

В пятницу, 24 мая, проект «дорожной карты» развития квантовых технологий в России, как сообщили изданию в РКЦ, рассмотрят АНО «Цифровая экономика» (АНО ЦЭ), а затем правительство.

В презентации говорится, что к 2024 году Россия станет значимым игроком на рынке квантовых технологий. Так, по некоторым направлениям удастся не только сократить отставание, но и «выйти на мировой уровень».

Планы экспертов предусматривают создание отдельной структуры, учредителями которой могли бы стать АНО ЦЭ, Российская венчурная компания, «Ростех», «Росатом», «Ростелеком», Газпромбанк, Сбербанк и «Сколково».

В презентации сказано, что на развитие квантовых технологий потребуется 43,85 млрд руб. Из низ почти половина суммы (21,41 млрд руб.) необходима на гранты на проекты по разработке и применению технологий, 6,8 млрд руб.— на проекты по внедрению, 5,4 млрд руб.— на поддержку исследовательских центров, 4,42 млрд руб.— на поддержку компаний-лидеров.