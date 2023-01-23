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Россияне поколения Х больше других потеряли «ощущение благосостояния»

Итоги опроса: хуже всего 2022 год повлиял на благосостояние россиян поколения Х
Сильнее всего cнижение благосостояния в прошлом году почувствовали россияне в возрасте 38–58 лет и с низким уровнем дохода, показал опрос компаний «Яков и партнеры» и «Ромир». Самыми устойчивыми к изменениям оказались зумеры
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

За прошедший год «ощущение благосостояния» российских потребителей ослабло, говорится в исследовании консалтинговой компании «Яков и партнеры» (бывшая McKinsey), которая провела совместно с исследовательским холдингом «Ромир» социологический опрос о настроениях и изменении привычек россиян в контексте турбулентности 2022-го (есть у РБК).

При оценке благосостояния учитывалось нескольких факторов, которые включают долгосрочную стабильность, сбережения, эмоциональное и физическое состояние, досуг, заботу о себе, возможности профессионального роста и т.д., следует из отчета по итогам исследования «Срез потребительских настроений в РФ № 1: новая реальность-2022».

Больше всего респондентов — 53% — выделили ослабление ощущения благосостояния в части долгосрочной стабильности. Ухудшение ситуации со сбережениями и накоплениями, а также с физическим и эмоциональным здоровьем отметили по 46% участников опроса. Снижение качества досуга и отдыха выбрали 42% респондентов. Большинство опрошенных — 78% — также полагают, что на возврат к прежней жизни может потребоваться от года до нескольких лет, отмечают авторы исследования.

22% участников опроса уверены, что возврат к прежней жизни возможен в течение года; год-два и три-пять лет назвали по 19% респондентов; варианты «более пяти лет» и «в обозримом будущем не возможен» выбрали по 20% отвечавших. Молодежь и покупатели с высоким доходом (от 80 тыс. руб. в месяц на члена семьи) ожидают некоторого улучшения семейного благосостояния в ближайшие полгода.

В опросе, который проводился в декабре, приняли участие более 1,5 тыс. респондентов по всей России. Они относятся к разным социально-демографическим группам. Среди участников были представители четырех поколений — Z (зумеры, 18–19 лет), Y (20–37 лет), X (38–58 лет) и беби-бумеры (59–64 года). Они также различались по уровню дохода и региону проживания.

Чаще всех негативную оценку высказывали представители поколения Х (38–58 лет) и лица с низким уровнем дохода (до 20 тыс. руб. в месяц на одного члена семьи). Напротив, молодое поколение проявило наибольшую устойчивость к изменениям. Например, об ослаблении ощущения долгосрочной стабильности говорили 59% респондентов из поколения Х и лишь 33% зумеров. Для категории «эмоциональное и физическое состояние» это соотношение составляет 54 и 21%, а для «отношений с близкими и друзьями» — 10 и 5% соответственно.

Кроме того, 59% респондентов заявили, что в ближайшие шесть месяцев уровень дохода станет для них главным фактором беспокойства. Основные причины — рост цен либо инфляция, общая экономическая ситуация в стране и падение дохода семьи. У 39% участников опроса беспокойство в ближайшие полгода будет вызывать их психоэмоциональное состояние, у 38% — здоровье и забота о нем.

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Стратегии преодоления трудностей

«Несмотря на прогнозируемые трудности, в качестве основной стратегии их преодоления российские потребители обозначили не только сокращение расходов на крупные покупки, но и намерения помогать своим близким», — отмечает младший партнер компании «Яков и партнеры» и один из соавторов отчета Денис Довганич. Он также обращает внимание на тот факт, что абсолютное большинство респондентов не рассматривают переезд в другую страну (60%) и другой регион России (58%) «как ответную меру преодоления трудностей».

Три основные стратегии преодоления трудностей сфокусированы на оптимизации трат. 60% участников опроса откажутся от дорогостоящих покупок и услуг, 42% — от отпуска и поездок, еще 40% сократят расходы на одежду и развлечения. 10% респондентов из поколения X говорили о намерении найти подработку, чтобы увеличить доходы.

«Мы видим, что покупатель сегодня оказался в нестабильной экономической среде, что привело к активации стратегий экономии, о важности экономно подходить к покупкам говорят все поколения — 41%. Однако покупатель сегодня не готов жертвовать качеством продуктовых товаров: здоровье на первом месте», — подчеркивает исполнительный директор холдинга «Ромир» и еще один соавтор отчета Инна Караева.

За последний год респонденты снизили расходы на предметы роскоши (9%), путешествия за границу (9%) и по стране (4%), развлечения (8%), питание вне дома (6%), электронику (3%) и технику (2%). При этом они увеличили расходы на ЖКХ (55%), лекарственные препараты (38%), питание дома (35%), связь и интернет (28%), бытовую химию (28%) и медицинские услуги (22%)

Авторы
Татьяна Бочкарёва Татьяна Бочкарёва
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