Путин назначил нового постпреда России при ОПЕК

Главой постоянного представительства России при международных организациях в Вене, отвечающего за связи с ОПЕК и МАГАТЭ, назначен Михаил Ульянов

Михаил Ульянов (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Ульянова постоянным представителем России при международных организациях в Вене. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Постпредство России при международных организациях в Вене обеспечивает связи с Организацией стран — экспортеров нефти (ОПЕК), Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), Организацией ООН по промышленному развитию (ЮНИДО), а также управлениями ООН по наркотикам и преступности и по вопросам космического пространства.

В начале 2017 года глава постпредства Владимир Воронков, занимавший свой пост с 2011 года, говорил, что «на венской дипломатической площадке» произошел «прорыв в отношениях Россия — ОПЕК».

«Наши опековские коллеги отмечают, что он произошел по инициативе и благодаря последовательности и настойчивости российской стороны. Переговоры и достижение в декабре 2016 года договоренности между странами ОПЕК и государствами, не входящими в картель, способствовали серьезному росту цен на нефть в течение последнего года, примерно с $30 до $55 за баррель, что, по некоторым подсчетам, принесло в российский бюджет дополнительно 1,5 трлн руб.», — сказал тогда Воронков.

21 июня Воронков был назначен главой Контртеррористического управления ООН в статусе замглавы ООН.

Михаил Ульянов, имеющий дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса, до назначения в Вену возглавлял департамент по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России.