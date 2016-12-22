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Число безработных в мире достигло рекордных 192,7 млн человек
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Число безработных в мире достигло рекордных 192,7 млн человек
Экономика, 06:29
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Число безработных в мире достигло рекордных 192,7 млн человек
Международная организация труда обнародовала доклад по безработице. По его данным, число безработных в мире достигло рекордных 192,7 млн человек. При этом в России согласно прогнозу уровень безработицы в 2018-м должен снизиться
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Международная организация труда (МОТ), которая является специализированным учреждением ООН, опубликовала ежегодный доклад о безработице в мире. Соответствующее исследование размещено на сайте организации.

Согласно прогнозу в 2018-м глобальная безработица останется на том же уровне, что и в прошлом году. Этот показатель, как заметили представители МОТ, «стабилизуется после активного роста в 2016 году». При этом в 2017-м уровень мировой безработицы, по оценкам специалистов, побил очередной рекорд, составив 5,6%, или 192,7 млн человек. По сравнению с 2016-м это число увеличилось на 2,6 млн человек, заметили в организации.

В течение 2018 года уровень безработицы в мире, как полагают аналитики МОТ, «снизится на 0,1 п.п.». При этом число безработных, по их мнению, сохранится практически без изменений, несмотря на увеличение числа работающих людей. Эксперты связали это с высокой эффективностью рынков труда развитых стран, где исследователи в течение 2018 года прогнозируют снижение уровня безработицы на дополнительные 0,2 п.п., до 5,5%.

В 2019 же году число безработных в мире, как полагают в Международной организации труда, вырастет до 193,6 млн человек. Несмотря на это, уровень безработицы среди молодежи (людей в возрасте до 25 лет), по мнению представителей МОТ, снизится. На данный момент в мире он составляет 13%, что, по мнению экспертов, представляет собой «серьезную, глобальную проблему». Наиболее остро этот вопрос, как подчеркивается в докладе, стоит в Северной Африке. Там безработными являются почти 30% молодых людей. Причем проблему, по мнению аналитиков, усугубляет гендерное неравенство, которое устанавливается среди молодых сотрудников.

ВЦИОМ определил уровень безработицы вдвое выше официального
Экономика

В качестве других тенденций в сфере занятости в мире в 2018 году эксперты назвали переток рабочих из промышленности в сервис, «преждевременную деиндустриализацию», как в странах Латинской Америки и Африки, в развивающихся странах, а также рост нагрузки на пенсионные системы.

В России же, как ожидают специалисты, уровень безработицы в 2018 году по сравнению с 2017-м снизится с 5,2% (3,9 млн человек) до 5% (3,8 млн). В 2019 году этот показатель, по оценкам МОТ, будет равняться 4,9% (3,6 млн человек).

Ранее, 18 декабря прошлого года, ВЦИОМ по результатам проведенного опроса заявил, что безработица в России вдвое превышает официальные данные Росстата (по состоянию на октябрь 2017 года 5,1%, или 3,9 млн человек) и составляет 11%. «Если провести анализ соотношения количества произведенного ВВП на одного работника в докризисный период и сегодня, то можно смело прибавлять к той цифре, которую дает Росстат [по числу безработных], порядка 2,8 млн человек», — комментировал РБК эти данные проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. По его словам, показатели уровня безработицы в официальной статистике не охватывают ряда явлений, которые важны для полной картины на рынке труда.

«В связи с серьезной глубиной экономического кризиса, с которым Россия столкнулась в период 2014–2016 годов, достаточно большое количество людей вышли с рынка труда, то есть не могут найти себе работу и не ищут ее. Эти лица Росстатом к безработным не причисляются», — отмечал собеседник РБК. С учетом этих моментов наиболее реалистичной оценкой уровня безработицы, по его мнению, на тот момент была цифра «где-то в пределах 6 млн», то есть 7,8%.

Автор: Евгения Маляренко.
При участии: Иван Ткачёв.
Теги: безработица , Международная организация труда
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