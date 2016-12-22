Украинский Нацбанк передал в управление Всемирного банка $1 млрд резервов

Национальный банк Украины передал в управление Всемирному банку до $1 млрд золотовалютных резервов. Ранее стало известно, что украинские международные резервы в прошлом году выросли на 21% и составляют $18,808 млрд

Национальный банк Украины (Фото: Vincent Mundy / Bloomberg)

Заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий заявил, что республиканский Центробанк передал в управление Всемирному банку (ВБ) до $1 млрд золотовалютных резервов (ЗВР) страны. Об этом, как передает «Интерфакс-Украина», он сообщил в ходе выступления на информационном дне в Киеве.

«На сегодня часть золотовалютных резервов [Украины] находится в управлении Всемирного банка», — отметил Чурий, добавив, что эта международная финансовая организация выступает «одним из крупнейших инвестиционных управляющих для центральных банков». ВБ управляет резервами 53 стран мира, напомнил он.

В качестве причин передачи части золотовалютных резервов Украины Чурий назвал возможность «осуществлять операции с ЗВР, аналогичные тем, которые осуществляет Всемирный банк при обучении персонала». Другими выгодами такого решения он счел «доступ к результатам экономических исследований этой международной финансовой организации», а также «открытие возможности персоналу НБУ дистанционно обучаться в ведущих американских институтах и университетах». Еще одним плюсом передачи украинских активов в управление Всемирного банка зампред НБУ назвал «получение от ВБ консультационных услуг».

Всемирный банк, добавил Чурий, управляет резервами Украины в рамках установленных республиканским Центробанком ограничений. В их числе, по словам замглавы украинского регулятора, — перечень высоколиквидных инструментов, ограничение риска, требование к ликвидности, а также требование отчетности.

Ранее, 5 января, в НБУ сообщили, что международные резервы Украины за последний год выросли на 21% и к 1 января 2018-го составили $18,808 млрд. Об этом говорилось в сообщении, опубликованном на сайте регулятора. В то же время в декабре прошлого года, как уточнили представители украинского Центробанка, международные резервы страны сократились на 0,5%. На такую динамику, по их данным, тогда повлияли расходы на выплату по внешнему долгу, а также поступление в пользу правительства Украины в сумме $588,8 млн (в том числе $586,4 млн от размещения государственных облигаций). Международному валютному фонду Украина тогда выплатила $161,8 млн, на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено $423,6 млн.