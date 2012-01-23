ЕЦБ оплатил краткосрочную стабилизацию евро

Торги по евро проходят на оптимистичной ноте. Если утренняя сессия сопровождалась продажами, то к полудню курс евро вышел в "ноль", а его курс к 13:30 мск составил 1,294 доллара США. Инвесторов не пугают ни проблемы Греции, ни состояние долгов в остальных странах.

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Так, в понедельник десятилетки проблемных стран пользуются спросом, а доходность по бондам Италии упала до 6,2%, испанских – до 5,47%, французских – до 3,07%. Видимо, покупки по всем фронтам являются результатом работы ЕЦБ по всплеску ликвидности в банковскую систему Европы.

Франция безоптимистична

Публикуемые в Европе сообщения не вызывают сильных реакций рынка, так как в краткосрочной перспективе они уже заложены в курс европейской валюты, тем не менее они создают предпосылки для турбулентности в долгосрочном периоде. Индекс деловых настроений во Франции в январе 2012г. по сравнению с предыдущим месяцем снизился и составил 91 пункт. Об этом говорится в опубликованном докладе Национального бюро статистики Insee. Аналитики ожидали, что показатель составит 95 пунктов. Insee отмечает, что индекс деловых настроений во Франции в январе 2011г. остается значительно ниже долгосрочного среднего показателя в 100 пунктов (по данным с 1976г.).

Индекс рассчитывается на основе опроса руководителей 4 тыс. крупнейших предприятий и учитывает их оценки ситуации в промышленном секторе, в том числе данные по изменению производственных запасов, объемов выпуска и портфеля заказов, а также прогнозы относительно цен и объемов производства.

Зачастую данные индексов настроений имеют мало общего с официальной статистикой, однако во многом опережают ее. Настроения среди менеджеров отражают их планы на развитие, а следовательно, на расширение или сжатие бизнеса. Пока данные из Франции не свидетельствуют ни о чем хорошем.

Европейская нефть подорожает

Мало того, что настроения в реальном секторе экономики стран ЕС ухудшается, так правительства ужесточают условия для бизнеса и населения. Совет Евросоюза на уровне министров иностранных дел утвердил введение нефтяного эмбарго в отношении Ирана с 1 июля 2012г., передает Reuters со ссылкой на представителей дипломатических кругов ЕС. Поставки нефти из Ирана будут запрещены в ответ на отказ Тегерана прекратить ядерные разработки. Официального заявления ЕС по итогам заседания глав МИД пока не последовало.

По мнению аналитиков Quote.ru, информация о нефтяном эмбарго уже заложена в нефтяных котировках. Тем не менее в долгосрочной перспективе это может вызвать дефицит энергоресурсов в мире, в частности в Европе. При этом Иран вряд ли лишится рынков сбыта. Такие экономики, как Индия и Китай, с удовольствием зарезервируют высвободившиеся мощности, при этом выторгуют себе дисконт. Европа же будет покупать стратегическое сырье по завышенным ценам. Это может создать предпосылки для рецессии уже в здоровой экономике, не говоря о хворой, как в ЕС.

Венгрия вступает в игру

Еще из одной страны ЕС поступают настораживающие новости. Венгрия может согласовать параметры кредитного соглашения с Евросоюзом (ЕС) и Международным валютным фондом (МВФ) в марте-апреле 2012г. Об этом в интервью местным СМИ сообщил секретарь администрации премьер-министра страны Михай Варга, передает Reuters. По его словам, размер займа может составить около 17-20 млрд евро. "Если ЕС и МВФ будут против ввода фиксированной ставки налога на доходы физических лиц или выдвинут это в качестве предварительного условия сделки, я буду весьма удивлен", - ответил М.Варга на вопрос о планах правительства отказаться от фиксированного налога, который считается одним из ключевых элементов нынешнего экономического курса.

Венгрия, хотя и входит в Евросоюз, имеет свою национальную валюту в обращении. Тем не менее своими проблемами она отвлекает ресурсы у стран зоны евро, и в долгосрочной перспективе фактор неустойчивости этой страны будет оказывать турбулентное воздействие на европейские рынки.

Quote.rbc.ru