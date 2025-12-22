Власти Москвы исключили возможность дефицита на рынке жилья
Ситуация на рынке жилой недвижимости в столице остается стабильной, признаков дефицита предложения нет, заявил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов в интервью телеканалу РБК.
«Дефицита точно не будет. С нашей точки зрения, тот объем недвижимости жилой, который мы наблюдали в последние три-четыре года, он, наверное, нехарактерно высокий для Москвы. Да если мы посмотрим ретроспективно, Москва строила 4–5 млн кв. м именно коммерческого жилья, которое уходило в рынок. И вот то, что мы видим сейчас, мы приблизительно к этой величине и возвращаемся», — сказал он.
По словам Ефимова, такая «равновесная цифра» позволяет жителям столицы улучшать жилищные условия, а девелоперам — чувствовать себя комфортно с экономической точки зрения. При этом вице-мэр согласился, что снижение на рынке будет, но уточнил: «Все зависит от базы, с чем сравниваем».
«Если сравнивать средние тренды, то, безусловно, мы будем даже выше, чем средние тренды. Если сравнивать с годами, которые были, наверное, с нехарактерно высокими показателями, в том числе благодаря льготной ипотеке, то, конечно, будет снижение. Но это не плохая ситуация и тем более не какая-то фатальная», — объяснил он.
Отдельно Ефимов прокомментировал проблему обманутых дольщиков, которых в Москве насчитывалось 32,5 тыс. человек. По его словам, в 2025 году были достроены все предусмотренные программой восстановления прав объекты недвижимости, но «заветные ключи» пока получили не все дольщики.
«Во-первых, потому что часть домов была введена в третьем-четвертом квартале текущего года. Во-вторых, по ряду лиц, которые претендуют на получение квартиры, есть спорные моменты в документальном оформлении, и требуется, соответственно, решение, в некоторых случаях, решение суда. Но я уверен, что мы эту работу к середине следующего года полностью завершим, каких-то препятствий нет», — сказал он.
Восстановление в правах обманутых дольщиков в России производится по одному из двух путей. Либо власти субъектов ищут нового инвестора для завершения строительства, предоставляют компенсационное жилье и проводят выплаты. Либо завершение строительства проблемного объекта и выплата компенсаций проводятся через федеральный механизм помощи. В последнем случае оператором программы является Фонд развития территорий.
В целом сфера жилищного строительства в Москве «чувствует себя вполне уверенно, стабильно», резюмировал Ефимов. Столичные власти ожидают, что по итогам 2025 года ввод жилья будет на уровне предыдущего — около 6,5 млн кв. м.
Согласно данным Управления федеральной службы государственной статистики по Москве, в 2024 году на территории столицы было построено 4212 жилых зданий, в эксплуатацию было введено 113,5 тыс. новых квартир. Росстат сообщал, что в первом полугодии 2025 года показатели ввода жилья сократились на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года: 52,2 млн кв. м против 53,4 млн кв. м.
