Власти Москвы исключили возможность дефицита на рынке жилья

Сфера жилищного строительства в Москве «чувствует себя вполне уверенно», признаков дефицита на рынке нет, заявил Ефимов. Власти ожидают, что по итогам 2025 года показатели ввода жилья будут на уровне 6,5 млн кв. м.

Интервью Владимир Ефимов (Видео: Телеканал РБК)

Ситуация на рынке жилой недвижимости в столице остается стабильной, признаков дефицита предложения нет, заявил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов в интервью телеканалу РБК.

«Дефицита точно не будет. С нашей точки зрения, тот объем недвижимости жилой, который мы наблюдали в последние три-четыре года, он, наверное, нехарактерно высокий для Москвы. Да если мы посмотрим ретроспективно, Москва строила 4–5 млн кв. м именно коммерческого жилья, которое уходило в рынок. И вот то, что мы видим сейчас, мы приблизительно к этой величине и возвращаемся», — сказал он.

По словам Ефимова, такая «равновесная цифра» позволяет жителям столицы улучшать жилищные условия, а девелоперам — чувствовать себя комфортно с экономической точки зрения. При этом вице-мэр согласился, что снижение на рынке будет, но уточнил: «Все зависит от базы, с чем сравниваем».

«Если сравнивать средние тренды, то, безусловно, мы будем даже выше, чем средние тренды. Если сравнивать с годами, которые были, наверное, с нехарактерно высокими показателями, в том числе благодаря льготной ипотеке, то, конечно, будет снижение. Но это не плохая ситуация и тем более не какая-то фатальная», — объяснил он.

Отдельно Ефимов прокомментировал проблему обманутых дольщиков, которых в Москве насчитывалось 32,5 тыс. человек. По его словам, в 2025 году были достроены все предусмотренные программой восстановления прав объекты недвижимости, но «заветные ключи» пока получили не все дольщики.

«Во-первых, потому что часть домов была введена в третьем-четвертом квартале текущего года. Во-вторых, по ряду лиц, которые претендуют на получение квартиры, есть спорные моменты в документальном оформлении, и требуется, соответственно, решение, в некоторых случаях, решение суда. Но я уверен, что мы эту работу к середине следующего года полностью завершим, каких-то препятствий нет», — сказал он.

Восстановление в правах обманутых дольщиков в России производится по одному из двух путей. Либо власти субъектов ищут нового инвестора для завершения строительства, предоставляют компенсационное жилье и проводят выплаты. Либо завершение строительства проблемного объекта и выплата компенсаций проводятся через федеральный механизм помощи. В последнем случае оператором программы является Фонд развития территорий.

В целом сфера жилищного строительства в Москве «чувствует себя вполне уверенно, стабильно», резюмировал Ефимов. Столичные власти ожидают, что по итогам 2025 года ввод жилья будет на уровне предыдущего — около 6,5 млн кв. м.

Согласно данным Управления федеральной службы государственной статистики по Москве, в 2024 году на территории столицы было построено 4212 жилых зданий, в эксплуатацию было введено 113,5 тыс. новых квартир. Росстат сообщал, что в первом полугодии 2025 года показатели ввода жилья сократились на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года: 52,2 млн кв. м против 53,4 млн кв. м.