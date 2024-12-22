Поставки российской нефти в Венгрию по «Дружбе» возобновились
Приостановленные с 19 декабря поставки нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» возобновлены, сообщил глава МИД страны Петер Сийярто у себя в Facebook (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской).
«Возобновилась транспортировка сырой нефти в Венгрию по нефтепроводу «Дружба». Энергоснабжение Венгрии безопасно», — сообщил он.
Причиной остановки прокачки была техническая неисправность на насосной станции, сообщали источники Reuters. Они говорили, что речь идет о станции в городе Унеча Брянской области.
По «Дружбе» в Европу поступает и российская, и казахстанская нефть. По южной ветке она идет в Венгрию, Словакию и Чехию. По северной ветке идет топливо только из Казахстана в Польшу и Германию.
Венгерская компания MOL отмечала, что перебои поставок не повлияют на энергобезопасность.
4 декабря были прекращены поставки нефти по «Дружбе» в Чехию, они возобновились через два дня. Причины остановки прокачки не сообщались. Российский оператор трубопровода «Транснефть» отмечал, что поставки по трубопроводу шли в штатном режиме.
В начале декабря венгерское издание Magyar Nemzet без указания источников сообщило, что спецслужбы страны изучают возможность угрозы теракта на «Дружбе». 30 ноября глава МВД Словакии Матус Сутай-Эсток заявил, ссылаясь на данные разведки, что в его стране и в Венгрии существует организованная группа, которая может изучать местность возле нефтепровода с целью осуществления теракта.
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