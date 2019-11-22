WSJ сообщила о ставке крупнейшего хедж-фонда на падение глобального рынка

В самом фонде Bridgewater Associates издание обвинили в попытке устроить сенсацию, не имея на руках достаточных фактов

Фото: Richard Drew / AP

Крупнейший в мире хедж-фонд Bridgewater Associates сделал ставку в $1,5 млрд на падение мировых фондовых рынков к марту будущего года, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Речь идет о пут-опционах — контрактах на данную сумму, которые дают инвесторам право на продажу акций по определенной цене к определенной дате. Для Bridgewater Associated эта ставка окупится, если к началу весны упадут S&P 500, Euro Stoxx 50 (либо снизятся оба индекса).

Собеседники WSJ не объяснили, что стало причиной ставки, которая стала самым значительным прогнозом на понижение.

В самом Bridgewater Associates сначала не комментировали сообщение WSJ, однако спустя некоторое время с опровержением выступил основатель хедж-фонда, миллиардер Рэй Далио, который заявил, что материал некорректен. «Должен четко заявить, что мы не делали ставку на падение рынка», — написал он в своем Twitter. «Мы живем в мире, где некоторые авторы считают своим основным делом публикацию сенсационных заголовков, даже если факты им не соответствуют. Вы можете верить мне, а можете верить автору WSJ», — добавил он.

«Мы объясняли автору материала Джульет Чанг, что обвиняя нас в игре на понижение, она вводит читателей в заблуждение. И тем не менее материал вышел», — отметил Далио.

В WSJ на это заявили, что данные статьи основываются на нескольких интервью, а потому руководство издания готово согласиться с выводами автора.

В самом Bridgewater позже сообщили, что фонд не намерен объяснять свою мотивацию. При этом там указали на очень осторожные заявления различных инвесторов и аналитиков на фоне недавнего повышения фондовых индексов.