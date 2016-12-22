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Госдума продлила заморозку накопительной пенсии до 2021 года
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Госдума продлила заморозку накопительной пенсии до 2021 года
Экономика, 11:27
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Госдума продлила заморозку накопительной пенсии до 2021 года
Действующий закон предполагает направлять выплаты в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от зарплат на выплаты нынешним пенсионерам. Правило установили на период с 2014 по 2020 год, а теперь продлили еще на год
Фото: Антон Белицкий / ТАСС

В ходе пленарного заседания Госдума в третьем, окончательном чтении приняла правительственный закон о продлении заморозки накопительной пенсии в России до 2021 года. Трансляция велась на официальном сайте нижней палаты парламента.

«За» отдали свои голоса 316 депутатов, «против» — 91, еще трое воздержались.

Согласно действующему закону с 2014 года отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от зарплат россиян направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты действующим пенсионерам. Такая норма действует до 2020 года. В ходе заседания в четверг, 22 ноября, ее продлили еще на год.

​Принятые поправки в закон установили обязанность Пенсионного фонда «учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2021 году исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии». Заморозка накопительной пенсии еще на один год согласно финансово-экономическому обоснованию закона позволит уменьшить трансферт из федерального бюджета в Пенсионный фонд на 609,1 млрд руб.

Против проголосовали фракции «Справедливой России» и КПРФ.

Депутат Госдумы от справороссов Валерий Картунг отметил, что поправки о заморозке пенсий до 2021 года стали следствием принятия закона о бюджете. Он уверен, что власти пытаются сэкономить на 2,5 млн военных пенсионеров и членах их семей 11 млрд руб.

Член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Баталина назвала принятое на пленарном заседании решение «вынужденной мерой, которая не укрепляет доверие к пенсионной системе». Тем не менее она подчеркнула, что продление заморозки пенсионных накоплений «позволит обеспечить устойчивость солидарной пенсионной системы» на предстоящие три года.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Государственная дума РФ , пенсионная реформа , накопительная пенсия
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