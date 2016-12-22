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Счетная палата заявила о неэффективности особых экономических зон
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Счетная палата заявила о неэффективности особых экономических зон
Экономика, 12:55
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Счетная палата заявила о неэффективности особых экономических зон
Механизм особых экономических зон так и не стал эффективным, а их финансирование не всегда приводит к требуемому результату, считают в Счетной палате
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

По итогам анализа работы особых экономических зон (ОЭЗ) Счетная палата пришла к выводу, что власти принимают недостаточно мер для того, чтобы этот механизм стал эффективным. Объясняется это как отсутствием единого механизма создания ОЭЗ, так и ненадлежащими действиями отвечающих ведомств, указывается в материалах Счетной палаты.

Так, например, отсутствие документа стратегического планирования по единому механизму создания и функционирования инструментов развития территорий России приводит к тому, что бюджетные средства в ряде случаев используются без достижения требуемого результата, указывает аудитор Счетной палаты Сергей Агапцов. Примером неэффективности он назвал тот факт, что в 2010–2017 году досрочно была прекращена деятельность 11 ОЭЗ, на финансирование которых было потрачено 4,5 млрд руб.

Возникли у Счетной палаты и вопросы по поводу источников финансирования. В ведомстве посчитали, что на 1 января 2018 года общая стоимость строительства объектов инфраструктуры оценивалась в 491,9 млрд руб. При этом 254 млрд руб. должны поступить из федерального бюджета, а вот откуда будут взяты 197,8 млрд руб., определить не удалось. «Существуют риски их финансирования в последующем за счет средств федерального бюджета», — пояснил Агапцов. При этом он подчеркнул, что по сравнению с 2017 годом стоимость объектов инфраструктуры, финансирование которых не обеспечено, увеличилась в 2,6 раза.

Называя причины неэффективности ОЭЗ, в Счетной палате указали на ненадлежащее исполнение Минэкономразвития и органами исполнительной власти регионов, а также управляющими компаниями возложенных на них полномочий по управлению. Порядок компенсации затрат до 1 июля 2018 года не утвердили, а уже созданным объектам инфраструктуры не обеспечили необходимую загрузку.

«С учетом соотношения вложенных средств федерального бюджета с общим объемом привлеченных инвестиций до сих пор нельзя признать эффективными десять​ действующих ОЭЗ, в том числе: ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь», ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань», ПОЭЗ «Ульяновск», ОЭЗ ППТ «Моглино», ОЭЗ ТВТ «Иннополис», ОЭЗ туристического кластера под управлением АО «Курорты Северного Кавказа», — говорится в сообщении. Всего на их финансирование направили 55,1 млрд руб., а объем привлеченных инвестиций составил лишь 7,6 млрд руб.

Условно эффективными в Счетной палате назвали ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане, Липецкой области, а также в Санкт-Петербурге.

В 2016 году пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл ОЭЗ дорогими и неэффективными, когда объяснял закрытие части из них.

Особые экономические зоны были созданы в 2005 году. ​По состоянию на 1 января 2016 года в России действовали 33 ОЭЗ в 30 субъектах. В настоящее время их осталось 25 в 21 регионе.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Счетная палата , ОЭЗ
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