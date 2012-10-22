В.Путин назвал сделку "Роснефти" по выкупу ТНК-BP хорошим сигналом

Президент РФ Владимир Путин назвал сделку по выкупу "Роснефтью" акций ТНК-BP хорошим сигналом для российского и международного рынков. На встрече с главой "Роснефти" Игорем Сечиным В.Путин отметил, что договор подтверждает намерение России работать со своими зарубежными партнерами.

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"Это хорошая, большая сделка, важная для энергетического сектора РФ и всей экономики России", - сказал президент, при этом он выразил надежду, что "Роснефти" удастся выстроить отношения с BP после сделки.

В свою очередь И.Сечин сказал, что это историческая сделка, и без поддержки и внимания властей к ней трудно было бы ее завершить в столь короткие сроки. И.Сечин также отметил, что сделка является оправданным усилением "Роснефти", поскольку она станет крупнейшей компанией в мире по добыче и запасам.

Ранее сегодня стало известно, что нефтяная компания "Роснефть" выкупает 100% акций ТНК-BP у консорциума AAR и британской нефтяной компании BP. О подписании соответствующего соглашения сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин. Общая сумма сделки составила 61 млрд долл.

Несколькими минутами ранее BP объявила о подписании предварительного соглашения об основных условиях продажи своей 50%-й доли в ТНК-ВР "Роснефти". По условиям сделки, "Роснефть" согласилась выкупить долю ВР в ТНК-ВР, говорится в сообщении британской компании.

Предлагаемая сделка состоит из двух частей. По ее завершении ВР получит пакет из 18,5% акций "Роснефти" и 12,3 млрд долл. денежными средствами. С учетом уже имеющегося у ВР пакета из 1,25% акций "Роснефти" доля ВР в акционерном капитале российской компании составит 19,75%.

Подробности соглашения с AAR пока неизвестны, однако сообщается, что сделка заключена на схожих условиях.

TNK-BP International Ltd. (ТНК-BP) - третья крупнейшая нефтяная компания России, акционерами которой на паритетной основе являются британская BP и консорциум ААР ("Альфа групп", "Аксесс Индастриз", "Ренова"). ТНК-BP владеет примерно 50% российской нефтегазовой компании "Славнефть". На долю ТНК-BP приходится около 16% объема добычи нефти в России (включая долю ТНК-BP в компании "Славнефть").