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НРБ и НРК купят "Российский капитал" за символическую сумму
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НРБ и НРК купят "Российский капитал" за символическую сумму
Экономика, 22 окт 2008, 20:45
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НРБ и НРК купят "Российский капитал" за символическую сумму
ОАО "Национальный резервный банк" (НРБ) приняли решение о выкупе "за символическую сумму" контрольного пакета акций ОАО "АКБ "Российский капитал", временно оказавшегося в затруднительном положении из-за кризиса ликвидности. Как говорится в сообщении НРБ, "в ближайшее время банк будет санирован".

По словам председателя совета директоров НРК Александра Лебедева, "Российский капитал" интересен своей клиентской базой и развитой филиальной сетью - действуют 53 отделения по стране, в том числе 14 отделений в Москве и Московской области.

"Первоочередная задача для нас - нормализация отношений с вкладчиками и клиентами, работа с должниками банка", - отметил он.

"Национальный резервный банк" принадлежит к числу крупнейших кредитных организаций страны и лидирует в международных и национальных рейтингах по капиталу первого уровня, прибыльности и эффективности активов. Собственный капитал Банка составляет около 25 млрд рублей.

АКБ "Российский капитал" основан в 1993г. На 1 июля 2008г. размер собственного капитала составил 3,6 млрд руб. Общий объем обязательств банка на 1 июля 2008г. составил 18 млрд руб., или 81,3% пассивов. Средства клиентов в I полугодии 2008г. составили 15,8 млрд руб. Вклады физлиц на 1 июля составили 7 млрд руб., или 44,2% обязательств.

Теги: Лебедев , Московская область , НРБ , НРК
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