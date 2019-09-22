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Экономика ,  
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Кудрин после интервью Шойгу назвал разумными расходы на оборону
По словам главы Счетной палаты, он говорил, что дальнейшее снижение расходов не требуется для решения задач обороны, теперь цель — эффективность. Ранее Шойгу назвал «стенаниями» утверждения о раздутом оборонном бюджете
Алексей Кудрин (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в Twitter отреагировал на интервью министра обороны Сергея Шойгу, в котором он прокомментировал заявления о раздутом оборонном бюджете России.

«Почитал СМИ и удивился. Президент уже привел расходы на оборону к разумной величине. Я говорил, что дальнейшее снижение не требуется для решения задач обороны», — указал Кудрин. Он добавил, что теперь целью является эффективность.

Ранее Шойгу в интервью газете «Московский комсомолец» прокомментировал слова корреспондента, что «Кудрин периодически выступает с тезисом о том, что нынешний уровень оборонных расходов и расходов на ОПК является неподъемным бременем для экономики России». Министр назвал подобные утверждения «стенаниями».

Он также отметил, что «надо бояться не больших расходов, а маленьких доходов», и указал, что именно над этим должны работать экономисты. Шойгу предложил вместо надуманных тезисов обсуждать «конкретные и насущные вопросы». Просто говорить о том, что расходы на оборону избыточны — это значит «следовать давно прошедшей моде», добавил он. По словам Шойгу, Вооруженные силы России были сокращены почти в два раза.

О том, что надо снизить расходы на ОПК, Кудрин говорил не раз. В 2012 году он предлагал снизить расходы на оборону на 0,5%, а на нацбезопасность — на 0,4%. В 2017 году эксперты Центра стратегических разработок под руководством Кудрина указывали, что снизить расходы на оборону нужно с 4,4% ВВП до 2,8%.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Алексей Кудрин, Сергей Шойгу, оборона
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