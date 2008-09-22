ЦБ: Отток капитала из РФ в сентябре может составить 5 млрд долл.

Центробанк придерживается оптимистичного взгляда на движение капитала в России в сентябре, сообщил первый зампред ЦБ РФ Алексей Улюкаев.

Центробанк придерживается оптимистичного взгляда на движение капитала в России в сентябре, сообщил первый зампред ЦБ РФ Алексей Улюкаев. По его прогнозам, чистый отток капитала из РФ в первый осенний месяц, который безусловно войдет в историю как один из самых непростых для российской финансовой системы, будет на уровне или немного превысит 4,6 млрд долл., зафиксированные в августе. А.Улюкаев еще раз подчеркнул, что отток в сентябре станет следствием проблем, обусловленных ситуацией в мире в целом. "Не бывает тихих гаваней. Когда начинается шторм, корабли уходят из любой гавани в открытое море, в случае с финансовым рынком - в ликвидность, в валюту. Нет проблемы российских финансов, есть проблема глобальных финансов", - сказал А.Улюкаев.



Однако прогнозы независимых экономистов по итогам сентября выглядят пессимистичнее, чем ЦБ. С начала месяца Банк России был вынужден продать около 13 млрд долл. для поддержания курса рубля по отношению к бивалютной "корзине". Оценки августовского чистого оттока экономиста "Альфа-Банка" Натальи Орловой были выше, чем у монетарных властей. В сентябре эксперт ожидает оттока капитала на уровне 10-15 млрд долл. По итогам года, по мнению Н.Орловой, приток капитала может достигнуть порядка 15 млрд долл.



Прогноз главного экономиста ФК "Уралсиб" Владимира Тихомирова на текущий год предполагал, что приток капитала доберется до отметки в 25 млрд долл. Однако, по словам эксперта, теперь очевидно, что вряд ли этот уровень будет достигнут. "Я не буду удивлен, что мы можем получить очень незначительный приток капитала на уровне, близком к нулю, а при определенном стечение обстоятельств даже не в России, а на глобальных рынках получить небольшой чистый отток капитала в 2008г.", - говорит эксперт. По его словам, это будет связано не столько с российской спецификой, хотя в этом отношении определенные моменты тоже есть, сколько с общим сокращением свободной ликвидности в мировом масштабе, когда многие инвесторы, инвестиционные банки и фонды стремятся увеличить свой денежный ресурс и закрывают позиции практически на всех рынках, включая Россию.



"Тот отскок, который мы видели по фондовым рынкам, позитивен, но боюсь, что долго он не продлится. Ситуация с ликвидностью в мировом масштабе будет сохраняться напряженной еще несколько месяцев. Поэтому по итогам года мы может получить чистый отток. С учетом оттока августа и возможного в сентябре по балансам за три квартала мы выйдем на нулевой чистый приток", - говорит В.Тихомиров. Все будет зависеть от IV квартала. Однако вряд ли стоит ожидать, что произойдет такой приток капитала, который позволит существенно перекрыть отток.



Тем не менее, по наблюдениям экспертов, сейчас отток средств - это в основном бегство спекулятивного капитала. Инвесторы обычно ориентируются не на один год, а на более длительный период, поэтому их средства будут поступать в РФ исправно. "Отток капитала не связан с длинными деньгами, это деньги краткосрочные, деньги портфельных инвесторов и деньги непривлечения или существенного сокращения привлечения кредитов со стороны торговли", - объяснил В.Тихомиров. Так, последние составляли существенную часть общего притока иностранных инвестиций в Россию. С учетом изменившейся ситуации на мировых рынках нельзя исключать, что именно в этой категории получиться существенное сокращение объемов притока.



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