А ей все мало: Сербия обсуждает с Россией новый кредит

Сербские власти ведут переговоры с Россией о возможности получения нового кредита, сообщил посол РФ в Белграде Александр Конузин, передает Reuters.

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Россия может предоставить Сербии средства поверх обещанного кредита в размере 800 млн долл. "Разумеется, для начала мы должны узнать, каковы нужды Сербии, и уже потом совместно определить все возможности для разрешения этих проблем", - подчеркнул А.Конузин.

Стоит отметить, что Сербия также пытается получить финансирование от Международного валютного фонда (МВФ) и сократить дефицит бюджета, который составляет около 7% ВВП. Ранее сообщалось, что Сербия намерена попросить у МВФ 1,1 млрд евро.

Напомним, в 2010г. Россия выдала Сербии кредит в размере 200 млн долл., рассчитанный на 11 лет. Соответствующее соглашение было достигнуто во время визита в Белград президента России Дмитрия Медведева в октябре 2009г. Тогда же впервые зашла речь и о другом кредите - на 800 млн долл. - для развития инфраструктурных проектов Сербии. В мае 2012г. президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова предоставить стране данную сумму.