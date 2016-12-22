Реальные зарплаты в Белоруссии превысили российские

Размер реальных зарплат в Белоруссии по паритету покупательной способности превысил аналогичный показатель в России, рассчитали эксперты ВШЭ

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Реальные зарплаты в Белоруссии превысили показатели оплаты труда в России, следует из спецвыпуска мониторинга «Межстрановые сопоставления заработных плат в 2011–2017 годах», который подготовили эксперты Института социальной политики Высшей школы экономики.

Экономисты сравнили зарплаты в долларах в России, странах СНГ и Восточной Европы, а также Китае и Бразилии в терминах паритета покупательной способности валют (ППС, уравнивает покупательные способности валют разных стран). При расчетах авторы использовали данные Всемирного банка о ППС 2011 года, а также курс валют и уровень инфляции в рассматриваемых странах в последующие годы. Российский уровень оплаты труда остается выше большинства стран СНГ — в 2017 году ее среднемесячный размер составил $1640 по ППС, оценили в ВШЭ. Единственным государством СНГ, обогнавшим Россию, стала Белоруссия, где средняя зарплата по ППС в прошлом году достигла $1648.

Конкуренция с Минском

В 2011–2014 годах Россия еще стабильно обгоняла Белоруссию по уровню зарплат, видно из расчетов ВШЭ. Но постепенно отрыв сокращался: так, в 2011 году он составлял $338, а в 2014-м — $95. По итогам 2015 года (первого после девальвации рубля) Белоруссия вырвалась вперед: средняя зарплата по ППС в ней составила $1556, а в России — $1530. Хотя в 2016 году Россия вновь вернула свои позиции ($1561 против $1517), годом позже Белоруссия опять опередила ее, хотя и незначительно — разрыв в $8 стал минимальным за рассматриваемый период (деноминация в Белоруссии в 2016 году учтена в расчетах).

Как отметил в беседе с РБК научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Дмитрий Крук, в 2017 году в Белоруссии действительно был зафиксирован рост реальных зарплат, хоть и не радикальный (по данным Белстата, он составил 7,5% к предыдущему году). «Пик реальных зарплат пришелся на середину 2014 года, потом они снижались на протяжении трех лет, пока не возобновили [рост] в прошлом году, примерно со второго квартала», — сказал эксперт, отметив, что динамика зарплат по ППС имеет свои особенности и может отличаться.

Ситуация в России В 2015 году реальная начисленная заработная плата в России сократилась на 9% по отношению к предыдущему году, напоминают эксперты ВШЭ, ссылаясь на Росстат. В последующие годы она росла небольшими темпами: прирост составил +0,8% в 2016 году и +2,9% в 2017 году. Рост номинальных показателей в эти годы составил 5,1, 7,9 и 6,7% соответственно. При этом девальвация рубля в 2014–2015 годах привела к сокращению оплаты труда в России в долларовом выражении, отмечают экономисты. Минэкономразвития ожидает замедления темпов роста реальных зарплат с планируемых 6,3% в 2018 году до 0,8% в 2019 году. Как следует из прогноза министерства (*.pdf), в первую очередь это связано с высокой базой 2018 года, так как зарплаты работников социальной сферы (они попали под майские указы 2012 года) довели до целевого уровня, а МРОТ повысили до прожиточного минимума. Другими причинами могут стать ускорение инфляции и изменение сроков индексации зарплат бюджетников (с 1 октября 2019 года вместо 1 января, как в этом году). В 2020 году зарплаты вырастут на 1,5%, в 2021-м — на 2,3%, а в следующие три года — на 2,8% ежегодно, прогнозирует Минэкономразвития.

Наиболее близкими к России по уровню среднемесячной зарплаты странами являются Казахстан и Азербайджан: в 2017 году оплата труда там составила 76% от российского показателя ($1252 по ППС). В целом во всех странах СНГ, кроме Белоруссии, сопоставимые зарплаты ниже, чем в России. На Украине, ранее решившей выйти из СНГ, средняя зарплата по ППС также стабильно ниже российских показателей. В 2017 году она составила $1074 (65% от российской).

Восточная Европа и БРИКС

Среди государств Восточной Европы Россия уступает в показателях оплаты труда по ППС таким странам, как Польша ($2343), Чехия ($2026), Хорватия ($1950) и Венгрия ($2107), следует из мониторинга. Болгария и Румыния от России по уровню зарплат отстают, однако в последние годы разница в зарплатах в России и этих странах стремительно сокращается, отмечают эксперты.

Что касается двух рассмотренных в мониторинге партнеров по БРИКС, то их по уровню зарплат Россия опережает. В Китае при номинальном обменном курсе валют зарплаты превышают российские, но при переходе к расчетам по ППС Россия сохраняет более высокий показатель, отмечают эксперты ВШЭ. Так, в 2016 году (сопоставимых данных за 2017 год по Китаю пока нет) средняя зарплата в Китае составляла $1461, а в России — $1561. Но разрыв также сокращается: в 2011 году он составлял более $450, а в 2016-м — $100. В Бразилии средняя зарплата в прошлом году достигла только $1407 — ее уровень оплата труда в России превышает стабильно.