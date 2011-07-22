Беларусь выйдет из кризиса за счет инноваций и оптимизации расходов

Правительство Республики Беларусь утвердило мощную антикризисную программу, которая за несколько лет должна не только вывести страну из нынешнего кризиса, но и устранить перекосы в бюджетной политике и сделать экономику и рубль даже крепче, чем они были до девальвации.

Новый план социально-экономического развития на 2011-2015гг. по своему вектору сильно напоминает российскую программу: он также предполагает масштабную приватизацию, оптимизацию бюджетных расходов и развитие инноваций.

Эксперты полагают, что постепенный отказ от субсидий, повышение энергоэффективности и развитие новых производств увеличат конкурентноспособность республики, ускорят рост ВВП и в конечном итоге вернут курс белорусского рубля на прежний, докризисный уровень.

Утвержденная программа должна придать мощный импульс частному предпринимательству. Власти намерены снять ряд административных барьеров, снизить налоговую нагрузку и повысить доступность недвижимости, активов и кредитов. В совокупности с объявленной ранее приватизацией госактивов это приведет к притоку столь необходимых республике инвестиций из-за рубежа. Говоря о кредитах, стоит отметить, что, с учетом мер Нацбанка Беларуси по борьбе с инфляцией, стоимость кредитных ресурсов сейчас находится на достаточно высоком уровне. Так, ставка рефинансирования составляет 20%, а ставки по кредитам выросли до уровней 25% и выше, что отталкивает многих заемщиков и значительно снижает спрос на недвижимость, товары длительного пользования и т.д.

"Повсеместное снижение административных барьеров, по нашему мнению, позволит более активно привлекать иностранные инвестиции в развитие экономики Республики Беларусь и придаст технологический стимул развития белорусской промышленности. Программа приватизации 244 белорусских предприятий напрямую реализует данные мероприятия, и уже прошедшие аукционы по некоторым белорусским активам выявили значительный интерес со стороны потенциальных инвесторов", - отмечают в аналитическом обзоре эксперты UFS Investment Company.

В программу приватизации войдут производство стройматериалов, домостроительные компании, предприятия легкой промышленности и многие другие. Серьезный интерес к выставляемым активам проявляют российские инвесторы. Так, ранее премьер Белоруссии Михаил Мясникович сообщал, что россияне рассматривают возможность покупки акций "Гродноазота", "Нафтана", "Белтрансгаза", Мозырского нефтеперерабатывающего завода, МАЗа, "Интеграла".

Серьезные преобразования ждут и белорусскую промышленность. К примеру, на базе "Беларуськалия" будет создан химкомбинат по переработке хлористого калия, "Гомсельмаш" и МАЗ подвергнутся серьезной модернизации, а "Белшина" откроет свое представительство в Австралии. Ожидается также открытие новых микробиологических производств, строительство горно-химического комбината и завода по производству целлюлозы. Все это потребует крупных финансовых вливаний со стороны государства, но взамен даст увеличение экспортной базы, ускорение роста ВВП и выравнивание платежного и торгового балансов страны.

Сложную ситуацию с оплатой энергоносителей, тяжелым бременем лежащую на бюджете страны, решено исправлять за счет повышения энергоэффективности. Так, Минск намерен наращивать стратегический запас энергоресурсов за счет увеличения хранилищ, снижения доли природного газа в потреблении котельно-печного топлива при производстве электрической и тепловой энергии, разработки новых месторождений и совместное освоение нефтяных месторождений за рубежом, а также наращивание экспортного потенциала и повышение эффективности продаж нефтепродуктов.

Кроме того, Минск также возлагает большие надежды на атомную энергетику. "Мы даем старт белорусской атомной станции, развиваем энергетический мост с Европейским союзом. Решение вопроса строительства атомной станции, практическое укрепление белорусской энергосистемы расширяет технологическую основу для единого рынка электроэнергии Белоруссии и России", - заявил премьер-министр Белоруссии Михаил Мясникевич.

Более того, в апреле заработала первая в Беларуси ветроэнергетическая установка мегаваттного класса, и электрическая энергия, полученная с помощью ветра, поступила в сеть. Для обеспечения энергетической безопасности страны, убеждены чиновники, нужно использовать все возможные способы, в том числе и силу ветра.

"Мы считаем, что реализация принятых мер в среднесрочной перспективе позволит устранить существующие перекосы в экономике Беларуси, доставшиеся ей после распада СССР, увеличить экспортную составляющую и, в конечном счете, повысить кредитное качество и вернуть курс национальной валюты на докризисные уровни. Мы рассчитываем, что инвесторы по достоинству оценят столь масштабные усилия белорусского правительства по повышению привлекательности белорусской экономики. В итоге в среднесрочной перспективе бумаги Беларусь-15 и Беларусь-18 покажут устойчивый рост и котировки поднимутся до уровня 95% и 93% от номинала соответственно", - отмечают аналитики UFS Investment, добавляя, что в настоящее время гособлигации страны недооценены и имеют потенциал роста на 4-5%.