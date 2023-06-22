Прогноз прогоды: главные вопросы чиновникам и бизнесу о будущем экономики

Как ваша жизнь и мировоззрение изменились в связи с военным конфликтом и санкциями?

Алексей Чекунков министр по развитию Дальнего Востока и Арктики «Это для каждого из нас по-своему послужило и испытанием, и началом, уверен, новой страницы, нового уровня понимания того, как все устроено. Для меня самым важным рубежом была моя поездка в Донбасс, когда я лично объехал все регионы, которые помогает восстанавливать Дальний Восток, поговорил с большим количеством бойцов, которые там, — не только с теми, которые принимают участие в специальной военной операции, но и с теми, кто на протяжении девяти лет защищали свою жизнь и достоинство, и своих родных. Поэтому наша священная обязанность этим людям была помочь. И я твердо убежден, что мы эту работу доведем до конца. Ну и, конечно, для нас, как для страны, для общества, которое где-то наивно 30 лет назад, даже уже больше, попробовали заскочить на рыночные рельсы, не вполне понимая, куда мы ринулись и по каким правилам там ведется игра».

Александр Дугин философ «События февраля 2022 года теоретически способны поменять мировоззренческие ориентиры очень многих людей. Я думаю, значительной части особенно нашей элиты и значительной степени нашего народа [это произошло]. Для меня это было как подтверждение, если угодно, трагического эксперимента. Я был убежден, что это должно произойти, но не знал, когда это произойдет, и то, что произошло, было абсолютно неизбежно, абсолютно необходимо и абсолютно обусловлено. Был вопрос лишь, когда СВО начнется, в каких стартовых условиях оно будет и в каком стартовом контексте. Я этого не знал, поэтому мое мировоззрение, если угодно, только укрепилось. Это такой опыт, самый простой, подтверждающий очевидное».

Михаил Осеевский президент «Ростелекома» «Это все-таки не военный конфликт. Это наша борьба за независимость и свободу. Для меня это имеет особое значение — мой отец вырос в Севастополе и окончил школу. У меня не было вопроса. Донбасс — исконно русские земли. Мы ничего не захватывали, а защищали землю, где традиционно жили наши предки, русские люди. Звучит пафосно, но это так. А то, что появились санкции… Россия — огромная страна, не хватает только времени, чтобы всю ее объездить».

Денис Пушилин врио главы Донецкой народной республики «У меня ничего не поменялось, кроме того, что мы теперь наконец-то вернулись и стали полноценным субъектом Российской Федерации. Для меня санкции начались еще в апреле 2014 года, но с учетом того, что мне нечего было скрывать, а уж тем более у меня не было никаких счетов и прочего имущества за пределами Донецкой народной республики, за пределами России, поэтому эти санкции — сопутствующий информационный шум. Поэтому для меня санкции, скажем так, еще некое свидетельство того, что, безусловно, мои шаги неприятны и неприемлемы для Запада, но абсолютно точно они приемлемы, значит, для России — для меня это более важно».

Андрей Чибис губернатор Мурманской области «Я стал еще больше работать».

Владимир Мазур губернатор Томской области «Мировоззрение особо не изменилось. Мы это все знали — это давно тянется и длится. Конфликт этот назревал давно. И [наша] страна все делала, для того чтобы его не было. Но, к сожалению, мир и НАТО вели другую игру. Конечно, сегодня жизнь страны изменилась, мы получили серьезные вызовы. Но вызов — это всегда возможности. Сегодня страна объединилась, сегодня объединились бизнес, наука, промышленность — все мобилизовались в связи с санкциями, прекращением поставок. Промышленные и научные группы мобилизовались на производство своей продукции — высококачественной, высокотехнологичной. У нас всегда был на это потенциал, особенно в Томской области, — мы всегда были сильны в научно-образовательном комплексе — сегодня достойно предоставляем стране продукты, которые востребованы и в гражданской, и в военной [сфере]».

Александр Калинин президент «Опоры России» «Специальная военная операция и последовавшие за ней санкции недружественных стран показали, что российская экономика, и в первую очередь малый и средний бизнес, готова адаптироваться к любым изменениям и достойно на них отвечать. Мы перестраиваем производственные цепочки, логистику, более активно стали работать над импортозамещением и технологическим суверенитетом. Еще один тренд — мы видим, что далеко не все компании добровольно ушли из России, многие пытались остаться, кто-то был вынужден уйти под политическим и административным давлением. В то же время появилось много новых партнеров — в мире есть очень много стран, которые хотят работать с Россией и готовы занимать освободившиеся ниши, развиваться в одном векторе с нами».

Андрей Шаронов генеральный директор Национального ESG-альянса «Очень серьезно. У меня прямо картина поменялась, и я продолжаю осмысливать, как теперь будет устроен мир — и внешний, и внутренний».