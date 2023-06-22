ПМЭФ-2023 ,
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Прогноз прогоды: главные вопросы чиновникам и бизнесу о будущем экономики
Стоит ли ждать дальнейших санкционных угроз, какой будет российская экономика через десять лет, вернется ли взаимодействие с Западом — на эти и другие вопросы о будущем ответили участники ПМЭФ-2023
Участники XXVI Петербургского экономического форума ответили на вопросы РБК о том, как изменилась жизнь страны, национальная экономика и каких перемен они ждут и желают в дальнейшем
8 вопросов чиновникам и бизнесменам о будущем экономики
О том, как поменялось мировоззрение с февраля 2022 года
Как ваша жизнь и мировоззрение изменились в связи с военным конфликтом и санкциями?
Алексей Чекунков
министр по развитию Дальнего Востока и Арктики
«Это для каждого из нас по-своему послужило и испытанием, и началом, уверен, новой страницы, нового уровня понимания того, как все устроено. Для меня самым важным рубежом была моя поездка в Донбасс, когда я лично объехал все регионы, которые помогает восстанавливать Дальний Восток, поговорил с большим количеством бойцов, которые там, — не только с теми, которые принимают участие в специальной военной операции, но и с теми, кто на протяжении девяти лет защищали свою жизнь и достоинство, и своих родных. Поэтому наша священная обязанность этим людям была помочь. И я твердо убежден, что мы эту работу доведем до конца. Ну и, конечно, для нас, как для страны, для общества, которое где-то наивно 30 лет назад, даже уже больше, попробовали заскочить на рыночные рельсы, не вполне понимая, куда мы ринулись и по каким правилам там ведется игра».
Александр Дугин
философ
«События февраля 2022 года теоретически способны поменять мировоззренческие ориентиры очень многих людей. Я думаю, значительной части особенно нашей элиты и значительной степени нашего народа [это произошло]. Для меня это было как подтверждение, если угодно, трагического эксперимента. Я был убежден, что это должно произойти, но не знал, когда это произойдет, и то, что произошло, было абсолютно неизбежно, абсолютно необходимо и абсолютно обусловлено. Был вопрос лишь, когда СВО начнется, в каких стартовых условиях оно будет и в каком стартовом контексте. Я этого не знал, поэтому мое мировоззрение, если угодно, только укрепилось. Это такой опыт, самый простой, подтверждающий очевидное».
Михаил Осеевский
президент «Ростелекома»
«Это все-таки не военный конфликт. Это наша борьба за независимость и свободу. Для меня это имеет особое значение — мой отец вырос в Севастополе и окончил школу. У меня не было вопроса. Донбасс — исконно русские земли. Мы ничего не захватывали, а защищали землю, где традиционно жили наши предки, русские люди. Звучит пафосно, но это так. А то, что появились санкции… Россия — огромная страна, не хватает только времени, чтобы всю ее объездить».
Денис Пушилин
врио главы Донецкой народной республики
«У меня ничего не поменялось, кроме того, что мы теперь наконец-то вернулись и стали полноценным субъектом Российской Федерации. Для меня санкции начались еще в апреле 2014 года, но с учетом того, что мне нечего было скрывать, а уж тем более у меня не было никаких счетов и прочего имущества за пределами Донецкой народной республики, за пределами России, поэтому эти санкции — сопутствующий информационный шум. Поэтому для меня санкции, скажем так, еще некое свидетельство того, что, безусловно, мои шаги неприятны и неприемлемы для Запада, но абсолютно точно они приемлемы, значит, для России — для меня это более важно».
Андрей Чибис
губернатор Мурманской области
«Я стал еще больше работать».
Владимир Мазур
губернатор Томской области
«Мировоззрение особо не изменилось. Мы это все знали — это давно тянется и длится. Конфликт этот назревал давно. И [наша] страна все делала, для того чтобы его не было. Но, к сожалению, мир и НАТО вели другую игру. Конечно, сегодня жизнь страны изменилась, мы получили серьезные вызовы. Но вызов — это всегда возможности. Сегодня страна объединилась, сегодня объединились бизнес, наука, промышленность — все мобилизовались в связи с санкциями, прекращением поставок. Промышленные и научные группы мобилизовались на производство своей продукции — высококачественной, высокотехнологичной. У нас всегда был на это потенциал, особенно в Томской области, — мы всегда были сильны в научно-образовательном комплексе — сегодня достойно предоставляем стране продукты, которые востребованы и в гражданской, и в военной [сфере]».
Александр Калинин
президент «Опоры России»
«Специальная военная операция и последовавшие за ней санкции недружественных стран показали, что российская экономика, и в первую очередь малый и средний бизнес, готова адаптироваться к любым изменениям и достойно на них отвечать. Мы перестраиваем производственные цепочки, логистику, более активно стали работать над импортозамещением и технологическим суверенитетом. Еще один тренд — мы видим, что далеко не все компании добровольно ушли из России, многие пытались остаться, кто-то был вынужден уйти под политическим и административным давлением. В то же время появилось много новых партнеров — в мире есть очень много стран, которые хотят работать с Россией и готовы занимать освободившиеся ниши, развиваться в одном векторе с нами».
Андрей Шаронов
генеральный директор Национального ESG-альянса
«Очень серьезно. У меня прямо картина поменялась, и я продолжаю осмысливать, как теперь будет устроен мир — и внешний, и внутренний».
Руслан Саркисов
управляющий партнер фонда «Восход»
«Перед нашим поколением и перед нашими детьми стоит задача выстроить новую Россию, технологически сильную со сплоченным обществом. И это очень непростая задача в условиях санкций и происходящих событий. Пора перечитать книгу «Как закалялась сталь» и взять пример с Павки Корчагина».
О будущем российской экономики
Какой вы видите экономику России через десять лет?
Алексей Чекунков
министр по развитию Дальнего Востока и Арктики
«Более диверсифицированной, более технологичной и не автаркичной. Я не верю, что Россия замкнется. Я уверен, что мы продолжим оставаться одним из ключевых участников международной торговли, международного технологического обмена. И то, что нам пришлось проявить силу и постоять за правду сейчас, — дивиденд от этого мужественного решения наша страна будет много десятилетий получать».
Руслан Давыдов
врио руководителя ФТС России
«Через десять лет экономика России будет более самостоятельной или, как принято говорить, суверенной. За эти годы мы должны будем создать экономику, которая будет опираться главным образом на возможность собственного воспроизводства средств производства. Это, например, развитие авиации, в том числе дальнемагистральной, судостроения, станкостроения, электронной промышленности.
Что же касается производства товаров повседневного спроса, одежды, обуви, бытовой техники, так называемого ширпотреба, российской экономике необходимо будет сделать серьезный рывок с опорой на собственную производственную базу».
Михаил Осеевский
президент «Ростелекома»
«Видно, что, несмотря на все проблемы, экономика очень устойчивая и, самое главное, рыночная. Во всех масштабных отраслях — телекоммуникационной, банковской, ретейле, авиа — много рыночных игроков, высокая конкуренция, отличное качество продуктов. Это признак здорового организма. Инвестиции продолжаются: мы и все крупные компании вкладываются. Поэтому в целом я смотрю оптимистично».
Денис Пушилин
врио главы Донецкой народной республики
«В самые тяжелые периоды мы видели как раз определенный рывок и развитие тех отраслей, которые были не востребованы. Мы сейчас видим даже на примере сельского хозяйства — это один, наверное, один из самых ярких примеров, — когда была альтернатива, не было смысла [его развивать] и уделять столь много внимания со стороны государства развитию и поддержке сельхозпроизводителей. Но на данный момент с учетом тех санкций, которые были введены, мы должны были научиться за короткий промежуток времени кормить себя сами, обеспечивать себя и еще выстраивать экспортный потенциал. Это получилось. То, что сейчас не хватает технологий, — это проблема, здесь не нужно [ее] скрывать. Но мы видим и определенные перспективы, мы видим уже определенные наработки, которые есть, и опять же это дает стимул, дает возможность развиваться отечественным предприятиям, отечественным компаниям. То, что сейчас государство делает на это упор, — это, конечно, [дает] дополнительные возможности, которые нужно использовать. Поэтому экономику через десять лет я вижу перестроенной и сбалансированной с учетом той внешней агрессии, которая сейчас видна в плане санкционного давления. Я думаю, через десять лет ситуация кардинально не поменяется, то есть это надолго. И здесь нужно выстраивать все отрасли экономики с учетом этого. И опять же с переориентированием на азиатские страны и на арабские страны, на Африканский континент. Плюс Латинская Америка, по крайней мере часть стран абсолютно точно находится в нашем контексте».
Андрей Чибис
губернатор Мурманской области
«Технологической и очень мощной, если мы все сделаем правильно».
Владимир Мазур
губернатор Томской области
«Я вижу устойчивую экономику. Мы должны выйти на самодостаточность. Мы должны убрать слово «импортозамещение» — мы должны давно работать на импортоопережение. И нет сомнений: [благодаря] потенциалу молодых ученых, которые выдают нам сегодня свои решения, свои продукты, у меня [есть] уверенность, что мы будем себя достойно чувствовать через десять лет на мировом рынке».
Андрей Шаронов
генеральный директор Национального ESG-альянса
«Я думаю, что Россия сможет решить какие-то наиболее острые проблемы, которые возникли перед ней в связи с изоляцией, но Россия, конечно, будет страдать от ограничений. И нам нужно будет думать, как не потерять конкурентные преимущества, которые есть у нас в отдельных отраслях. Это важно».
Александр Калинин
президент «Опоры России»
«В 2022 году, когда многие пророчили крах российской экономики, этого не случилось. Совместные действия правительства, региональной власти и бизнеса позволили стабилизировать ситуацию и начать глобальную трансформацию. Уверен, что через десять лет мы будем жить в стране с сильной экономикой, высоким уровнем технологического суверенитета и большой долей малого бизнеса в ВВП нашей страны. Сегодня МСП составляет лишь одну пятую экономики России, но в новых условиях роль малого бизнеса увеличилась, и системные меры развития, такие как новая Стратегия развития МСП, должны помочь увеличить инвестактивность, капитализацию небольших компаний, моду на предпринимательство в России».
Евгений Козлов
председатель комитета по туризму города Москвы
«Буду говорить про экономику Москвы, где мы наглядно видим, как туризм превращается из сферы-приложения в драйвер развития экономики. Более 120 млрд руб. принес туризм в бюджет Москвы в 2022 году. На эти деньги город может, например, построить 40 детских садов и школ или закупить все необходимые экологичные электробусы. При этом развитие самой отрасли приводит к повышению доходов бизнеса, что, в свою очередь, увеличивает городской бюджет. Думаю, что со временем вклад туризма в городскую экономику будет все более существенным».
Об экономическом взаимодействии с Западом
Вернется ли Россия на западные рынки, а западные производители — в Россию? Ориентация на Запад в предыдущие десятилетия — в плане рынков сбыта, инвестиций, привлечения технологий — была ошибкой?
Светлана Чупшева
генеральный директор Агентства стратегических инициатив
«В некоторых сферах сотрудничество России и Запада продолжается, часть проектов по-прежнему развивается совместными усилиями, многие иностранные предприниматели также предпочли не разрывать налаженный диалог с рядом наших регионов. Текущая геополитическая ситуация показала, что Россия должна выработать новые форматы и способы взаимодействия с миром, определить главные глобальные и российские социально-экономические тренды — в области демографии, продовольствия, экологии, климата, энергетики, которые в конечном счете позволят нам создать долгосрочные стратегии развития страны. Промежуточные результаты этой работы, которую мы начали в рамках проекта «Горизонт 2040», были представлены на ПМЭФе».
Михаил Матасов
заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ»
«Это не было ошибкой точно. Правильнее было бы просто более диверсифицированно подходить, не замыкаться только на западные технологии и западные рынки. Но Россия, строго говоря, с западных рынков и не уходила — по некоторым отраслям, по некоторым сегментам просто возникли ограничения. Мы, конечно, вернемся, и об этом нас будут просить наши бывшие западные партнеры, сами будут просить. Невозможно себе представить экономику европейских стран без сотрудничества с Россией».
Андрей Шаронов
генеральный директор Национального ESG-альянса
«Нет, конечно, это не было ошибкой. Эти связи возникли сотни и сотни лет назад. Это все объективно. Я думаю, что, конечно же, Россия вернется на западные рынки. Вопрос — в течение какого времени. Как некоторые шутят: произойдет ли это при нашей жизни или уже за ее пределами. Но в общем, как показывает история, все конфликты рано или поздно заканчиваются. После чего начинается выстраивание какой-то новой конфигурации отношений. Как закончится этот конфликт, я пока не понимаю и не вижу. Но думаю, что, исходя из того что все предыдущие мировые конфликты закончились, этот тоже закончится».
Александр Дугин
философ
«Преодолеть конфронтацию с Западом невозможно, в дальнейшем она будет только нарастать, приближаясь по экспоненте к возможности ядерного конфликта. Не могу сказать, произойдет он или нет, но мы находимся на грани. Снять это [противостояние] невозможно, а ожидать его смягчения просто безответственно. Надо строить жизнь в радикальной оппозиции Западу, нравится это кому-то или нет. Есть геополитическая неизбежность этого конфликта, цивилизационная неизбежность, историческая неизбежность, религиозная, эсхатологическая, культурная неизбежность».
Александр Калинин
президент «Опоры России»
«Мы не отказывались от взаимодействия с предпринимателями западных стран, но действительно неоправданно много внимания уделяли им. Например, тот же ввоз продуктов с разрешения правообладателя, который был в интересах не наших граждан и не бизнеса, а лишь транснациональных корпораций. Сегодня этот тренд изменился, мы усиливаем сотрудничество в рамках ЕАЭС и СНГ, со странами глобального Востока и Юга и с нашим главным торговым партнером — Китаем. И это дает свои плоды, совместные предприятия развиваются, многие производства локализуются, идет обмен технологиями. Уверен, что те страны и компании, которые хотят работать с Россией, будут это делать в самых разных сферах экономики».
Андрей Чибис
губернатор Мурманской области
«Я считаю, что да. Потому что экономика побеждает неадекватное поведение отдельных политиков. [Касаемо второго вопроса] нет — это была абсолютно выверенная политика, партнерская и выгодная и для нашей промышленности, и для тех партнеров, которые с нами работали. Неадекватные действия западных политиков под давлением США — это был форс-мажор, который случился. При этом очевидно совершенно, что, как и сейчас стоит задача, так и тогда, надо было еще активнее заниматься технологической независимостью. Но ошибки в ориентации на Запад, конечно, никакой не было».
Владимир Мазур
губернатор Томской области
«Мне видится, что мы можем вернуться, но только [на основе] партнерских отношений. Где-то кто-то кому-то будет что-то поставлять либо взаимодействовать, но только на [базе] истинно партнерских отношений».
Антон Алиханов
губернатор Калининградской области
«Я не считаю, что наша страна не предпринимала вполне себе успешных попыток диверсификации, просто сейчас это стало более актуально. Но экономическая логика у наших бывших европейских партнеров, я надеюсь, победит. В истории Европы было много войн, и всегда все даже после войн возвращались к сотрудничеству, партнерству и даже дружбе».
О санкционных угрозах
Санкционные угрозы будут нарастать? Или основные риски уже реализовались?
Руслан Давыдов
врио руководителя ФТС России
«С точки зрения угроз для нашей экономики, я считаю, основные санкционные угрозы уже реализовались. Все говорят, что мы абсолютные рекордсмены по санкциям, и действительно, санкций введено уже порядка десятка тысяч.
Что же касается рисков, во-первых, изобрести что-то новое, чтобы еще больнее нас уколоть, Западу будет крайне сложно.
Во-вторых, как говорится, свято место пусто не бывает. Доля Евросоюза в товарообороте России за пять месяцев этого года снизилась в три раза, до 18%, а когда-то она составляла порядка 54%. По сути, эти страны добровольно ушли с нашего рынка, торговля перестроилась, глобальный разворот на Восток и Юг уже состоялся. К концу года мы ожидаем товарооборот на уровне 2019 года, показатели по импорту уже превысили значения прошлого года.
В-третьих, наш бизнес показал высокую способность к адаптации — первым перестроил логистику, настроил расчеты, сумел найти новые рынки и с точки зрения своих поставок, и с точки зрения закупки необходимой продукции в рамках российского импорта».
Михаил Матасов
заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ»
«Основные риски, можно сказать, реализовались, хотя они все равно сохраняются. Но пока экономика — и автопром, и машиностроение, и в целом — показывает устойчивость в отношении рисков».
Андрей Шаронов
генеральный директор Национального ESG-альянса
«На мой взгляд, наоборот. Они не реализовались в том смысле, что значительная часть санкций рассчитана на долгосрочный характер. Думаю, что мы еще не все почувствовали. В этом смысле ситуация может усложняться. Параллельно идут другие процессы, когда выстраиваются новые связи, и они митигируют те угрозы, которые были созданы. Но проблемы таких решений, таких санкционных действий в том, что эффект их может проявляться в течение длительного времени, и он может нарастать».
Денис Пушилин
врио главы Донецкой народной республики
«Я считаю, что основные санкционные риски уже реализованы на данный момент. И все, что из серьезного могли предпринять наши оппоненты, — они уже это продемонстрировали. Дальше, наверное, будут нарастать индивидуальные санкции. Но, как мы видим, они тоже серьезного какого-то эффекта не дают, а, наоборот, являются в какой-то степени скрепляющим фактором внутри российского общества».
Андрей Чибис
губернатор Мурманской области
«На мой взгляд, основные уже реализовались. Но очевидно совершенно, что Запад будет вычислять все цепочки поставки нам необходимых комплектующих, оборудования, компонентной базы и, конечно, будет пытаться эти цепочки и эти компании, эти пути закрыть. Поэтому основные [риски] реализовались, но оснований, для того чтобы расслабляться, на мой взгляд, нет никаких».
Владимир Мазур
губернатор Томской области
«Мне сложно сказать — будут нарастать или реализовались. Мы ведем каждодневную работу и не очень-то на это реагируем или боимся этого. Мы работаем на самостоятельный внутренний рынок, который позволит производителям быть [в тонусе]».
Евгений Козлов
председатель комитета по туризму города Москвы
«Мы полностью адаптировались к новой ситуации. Видим, что спрос на Москву как на туристическое направление для международных туристов остается высоким. Например, в первом квартале этого года туристический поток из КНР уже показал пятикратный рост по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Туристы из Поднебесной приезжали к нам с деловыми и культурно-познавательными целями. В целом темп прироста туристического потока за 2022–2023 годы из Азиатско-Тихоокеанского региона составил 116%. Также активно приезжают туристы из стран Ближнего Востока. По итогам первого квартала лидеры — Иран и Турция.
Все основные риски реализовались: туриндустрии удалось с ними справиться. Особенно непросто пришлось гостиницам и другим средствам размещения. Так, они перешли на новые системы бронирования, не потеряв в спросе. Сейчас мы можем диагностировать восстановление загрузки номерного фонда в постковидный период. Туристы из регионов России на протяжении трех лет обеспечивают более 80% загрузки столичных гостиниц. При этом в целом среднегодовой уровень превышает 60%, а в период праздников — в среднем более 70%. Ситуация показала, как быстро и профессионально отрасль может адаптироваться, разрабатывать новые сценарии, поэтому риски не страшны».
Денис Буцаев
генеральный директор «Российского экологического оператора»
«Совершенно точно можно сказать, что мы научились качественно и быстро адаптироваться к новым условиям и вызовам. За время всех санкционных пакетов страна нарастила уровень импортозамещения и по многим направлениям уже практически не зависит от иностранных поставок. Поэтому санкции точно не повлияли в худшую сторону, где-то даже сделали доброе дело. В нашей отрасли доля импортозамещения на объектах сортировки отходов достигает 80–100%. В рабочем порядке замещаем технологии из недружественных стран, проблем не видим. В некоторых случаях новые технологические решения даже интереснее, чем те, на которых работали до санкций».
О том, сбылись ли прогнозы весны 2022 года
Насколько ваши прогнозы весной прошлого года по поводу того, как будет развиваться ситуация в экономике, совпали с реальностью? Были ли сюрпризы?
Максим Решетников
министр экономического развития
«Действительно, темпы восстановления экономики превзошли наши ожидания. Год назад даже в самых смелых расчетах было сложно представить экономический рост уже в 2023 году. Тем не менее сегодня статистика показывает, что мы пока идем даже чуть лучше актуального прогноза в 1,2% роста ВВП. Это, прежде всего, заслуга бизнеса, который в кратчайшие сроки адаптировался к новым условиям, не бросил начатые проекты и продолжил инвестировать в новые. Предприниматели воспользовались шансом и стали замещать освободившиеся ниши на рынке».
Руслан Давыдов
врио руководителя ФТС России
«Прогнозы в основном совпали. В первую очередь относительно того, как отреагировал импорт. Было понятно, что основная часть импорта, который нам необходим, — это не уникальные производства. Поэтому динамика импорта по прошлому году и в этом году заключалась в том, что после введения санкций у нас произошел резкий спад как в торговле вообще, так и в импорте в частности. А потом с июля началось восстановление, которое и сегодня продолжает если не существенный рост, то поступательную тенденцию к увеличению.
Что касается экспортных поставок, здесь можно говорить о том, что Запад, главным образом Евросоюз, сам себе вредит. У них была возможность закупать дешевые российские энергоносители, в первую очередь это касается трубопроводного газа. Они же в ущерб собственным интересам, своим гражданам и компаниям перестраиваются на закупки сжиженного газа по более высоким ценам, что, безусловно, для них невыгодно. Отказываясь от закупки российских энергоносителей, Запад, по сути, сам себе вредит, и это вызывает серьезное удивление».
Михаил Матасов
заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ»
«Мы готовились к более напряженному экономическому сценарию, не ждали апокалипсиса, понимая свои внутренние возможности и силы. Но все-таки готовы были к тому, что общая экономическая ситуация будет более напряженной, более неопределенной. Оказалось, что экономика быстро адаптировалась. Соответственно, автопром в этой общей экономической системе оказался даже более востребованным, чем мы прогнозировали, что мы видим сейчас по автомобильному рынку, по крайней мере в коммерческом сегменте, когда он существенно выше наших прогнозов. Нас это радует, поскольку мы работаем на полную».
Андрей Шаронов
генеральный директор Национального ESG-альянса
«Мне кажется, прогнозы были хуже, чем все получилось на самом деле. Но я бы здесь не излучал излишнюю оптимистичность. Я бы говорил о том, что запущенные долгосрочные процессы сложно прогнозировать как с точки зрения санкций, которые больно бьют по России, так и с точки зрения выстраивания новых цепочек, которые могут дать принципиально новые варианты и увеличить устойчивость России, уменьшить и даже исключить в значительной степени влияние санкций».
Андрей Никитин
губернатор Новгородской области
«Безусловно, ситуация была чуть сложнее, где-то она, наоборот, показала высокий результат. С отраслью ЛПК у нас какой-то критической ситуации не произошло, практически все предприятия уже нашли новых собственников, работают. Безусловно, не в том темпе, в котором они работали в 2021 году, но темпы растут и прогноз позитивный. Что касается благосостояния граждан, то, как глава комиссии Госсовета по направлению «Социальная политика», хочу отметить, что на улучшение этого показателя влияют беспрецедентные меры поддержки граждан со стороны государства. Наша комиссия будет инициировать продолжать ускоренное повышение МРОТ, опережающее по темпам роста прожиточный минимум».
Андрей Чибис
губернатор Мурманской области
«Признаюсь, ожидал гораздо более сильного ущерба сначала. Не могу сказать, что санкции — это приятно. Это был вызов, вместе с компаниями оперативно составляли логистические цепочки и направляли миллиарды рублей на поддержку предпринимателей. В итоге мы добились проектов, за которые бились годы, и это по-настоящему точки роста для экономики и региона и всей страны на десятилетия вперед».
Владимир Мазур
губернатор Томской области
«У нас есть стратегия развития Томской области. Сюрпризов не было — мы движемся по утвержденной стратегии. И в целом здесь, слава богу, без сюрпризов».
Антон Алиханов
губернатор Калининградской области
«Да, полностью. Не могу сказать, что меня радует совпадение моего прогноза, но он оправдался».
Евгений Козлов
председатель комитета по туризму города Москвы
«Конечно, прогнозы были разными. Но оправдался положительный. Хорошая новость для нас в том, что по итогам только первого квартала 2023 года мы наблюдаем 10-процентный и более рост по всем основным показателям в сфере туризма. Только за майские праздники Москву посетили 1,85 млн гостей, что на 17% больше, чем в майские праздники прошлого года. Приятным сюрпризом стало то, что многие направления приближаются к показателям доковидного периода. Так, особенный рост показывает направление MICE. В прошлом году каждый пятый турист приезжал в город с деловыми целями — в командировку, на выставку, конгресс или форум. Этот сегмент туристического рынка в 2022 году полностью восстановился и даже превзошел показатели 2019 года на 6%».
О необходимости новой приватизации
Нужна ли новая волна приватизации?
Михаил Матасов
заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ»
«Там, где можно оценить частные инвестиции и частное владение более эффективным, чем государственное владение, — да. И наоборот».
Михаил Сухов
генеральный директор рейтингового агентства АКРА
«К теме приватизации стоит относиться как к перспективному проекту, где «волны» — не слишком уместный подход. Окна возможностей приватизации стоит искать, имея в виду интерес инвесторов — как внутренних, так и в перспективе из дружественных стран, которые толерантны к санкционным рискам. Конечно, бюджетные выгоды, связанные с оптимизацией стоимости продаваемых акций, всегда полезно сочетать с привлечением новых средств в капиталы эмитентов через выпуск новых акций или предоставление новым инвестором средств или технологий. К сожалению, для этих целей недостаточно используется такой инструмент, как облигации, конвертируемые в акции. Увеличение объема российских акций, обращаемых на бирже, — хорошая возможность и альтернатива обращаемым на рынке акциям иностранных эмитентов, особенно для населения, ориентированного на вложения в отечественный фондовый рынок. Надеюсь, что частный бизнес и фондовый рынок сохранят и в разумной перспективе упрочат позиции для целей экономического роста».
Андрей Шаронов
генеральный директор Национального ESG-альянса
«Вообще, когда денег становится меньше, нужно разгружать государство. И мы всегда говорили — в девяностые, в двухтысячные, особенно в программе Грефа (либеральная программа, рассчитанная до 2010 года. — РБК), — приватизация имеет не столько фискальный момент, значение наполнить бюджет, сколько институциональный: создать иную структуру экономики, дать возможность предпринимательскому классу расти. Это всегда увеличивает гибкость, увеличивает количество вариантов и решений. Все-таки государство — это такая мобилизационная форма, мы сейчас живем в период мобилизации, поэтому сейчас об этом [приватизации] сложно говорить. С другой стороны, есть всегда сегменты, субсегменты, в которых присутствие государства совершенно необязательно, не критично, не полезно, ну и, как правило, менее эффективно».
Алексей Чекунков
министр по развитию Дальнего Востока и Арктики
«Мне кажется, это некоторый циклический процесс. Нужно повышение роли частного капитала, но капитала не в качестве денег в кошельках, а в качестве мозгов и энергии. Ведь предприниматель — это созидатель, человек, который из ничего создает нечто. Если дать балбесу хоть миллиард долларов, хоть десять, он их быстро потеряет. А правильный предприниматель в последнюю очередь думает о деньгах, а в первую — об экономике, как сложить проект. В этой части даже реализация таких эпохальных инфраструктурных проектов, как развитие Восточного полигона [железных дорог; БАМа и Транссиба], развитие Северного морского пути возможно с большим привлечением частной инициативы и задействованием частного капитала, чем это делается сейчас».
Денис Пушилин
врио главы Донецкой народной республики
«Я не могу судить в рамках всей России — мне не хватает, может быть, каких-то данных, но в рамках Донецкой народной республики абсолютно точно могу сказать, что правильное и эффективное управление частного инвестора уже давало свой результат. И сейчас по ряду направлений мы видим тоже выход из сложившейся ситуации, то есть мы видим более серьезные перспективы, нежели чистое государственное управление. В полной мере раскрыть потенциал предприятия у государственного управления, к сожалению, не получилось — мы пробовали. Поэтому мы сейчас, допустим, в угольную отрасль привлекаем инвесторов, благо инвесторы есть. Причем на некоторые предприятия есть по два, по три [претендента]. Это как раз в противовес тому, что мы слышали очень часто, что угольная отрасль дотационная, она неинтересная. Если бы она была такая неинтересная, мы бы не увидели спрос со стороны инвесторов сейчас, даже в самых непростых условиях с учетом военной агрессии, но тем не менее люди готовы вкладывать деньги, готовы инвестировать, модернизировать и развивать предприятия».
Александр Шендерюк-Жидков
сенатор от Калининградской области
«Очень сложный вопрос. Мне кажется, что, если эта волна приватизации и нужна, то в более стабильной экономической конъюнктуре. Поэтому я бы с ней не спешил — нужно понять, какие компании ушли, а какие инвесторы остались, тогда приватизация будет более эффективна. Другое дело, что мы сейчас видим на рынке большое количество ликвидности, которая находится в поиске своего приложения. И может быть по отдельным предприятиям, по которым мы видим очень неплохие показатели — даже лучше, чем февральские — частичная приватизация, может быть, была бы полезна, но она должна быть сделана в интересах государства и граждан».
О кадровом голоде
Ощущаете ли вы кадровый голод и каковы, на ваш взгляд, рецепты его преодоления?
Михаил Матасов
заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ»
«Хорошо, что об этом стали говорить. Потому что голод не только кадровый в смысле рабочих рук, но есть голод в кадрах с фокусированной профессиональной потребностью. Говорить об этом, конечно, надо давно и решать вопрос, не только говорить. Надеюсь, те подходы, которые были озвучены президентом, Минобрнауки, Минпросвещения, инициативы бизнеса, в том числе и наши (мы внимательно к этому подходим), принесут свои результаты. Но ждать реальных ощутимых результатов, конечно, раньше, чем на горизонте пяти—десяти лет, не приходится. Потому что в течение 30 лет, к сожалению, на вторых-третьих ролях было образование вообще и профессиональное образование в частности. И система, конечно, должна меняться полностью: как говорится, от детского сада и школы до специализированного профессионального образования».
Станислав Близнюк
председатель правления Тинькофф Банка
«Всегда существует конкуренция, всегда существуют какие-то ограничения. Мы много вкладываем в то, чтобы у нас был крутой HR-бренд, чтобы мы с будущими нашими сотрудниками коммуницировали на как можно более ранних этапах. Словосочетание «кадровый голод» слишком экстремальное, но мы чувствуем, что налицо сильная конкуренция. Первое, что можно сказать: наш HR-бренд сильный. Второе — мы изначально были на поляне молодых, бойких и умных, поэтому активно работаем с вузами, и это дает нам значимое преимущество. Если говорить про «голод» фундаментально, то если посмотреть индексацию зарплат в среднем по России и по айтишникам, то вы увидите, что индексация зарплат по айтишникам в среднем в два раза выше. И этот тренд наступил не вчера, ему уже лет пять-шесть, и если он продлится, то там достаточно страшные цифры. Чтобы эту проблему решить, нужно не уменьшать количество компаний, которым нужны IT-специалисты, а расширять воронку IT-специалистов, которые нужны этим компаниям. И это одна из задач нашего университета (Тинькофф Банк в мае зарегистрировал собственный университет — АНО «Центральный университет». — РБК)».
Алексей Чекунков
министр по развитию Дальнего Востока и Арктики
«С одной стороны, люди — самое главное для успеха любого дела. Нам, конечно, не хватает и управленческих, и инженерных кадров, рабочих рук. Но, с другой стороны, очень быстро ребята обучаются, природа вакуума не терпит. Я вижу, что хватает энергии и амбиций у молодых предпринимателей брать на себя новые вызовы, новые задачи, — экономика вытаскивает проекты. Я имел счастье видеть начало многих проектов с нуля, фактически с пустой тундры. Это, например, такие проекты, как Kolmar и судостроительная верфь «Звезда» — совершенно в другом качестве была, когда все это начиналось. Помню, мы сварщиков искали по всему миру днем с огнем, из Турции сварщиков тащили. А сейчас там создается образовательный центр международного уровня, который людей рабочих специальностей будет готовить для всего российского судостроения. Поэтому нужно верить в свой план, и когда видишь такие результаты, которые уже показывают свою эффективность, эта вера подкрепляется реальной жизнью».
Андрей Чибис
губернатор Мурманской области
«Кадровый голод ощущают все без исключения, по крайней мере те, с кем я общаюсь, — и крупные компании, и большие регионы, даже крупные мегаполисы, потому что главная битва сегодня — за людей, главная конкуренция — за людей. И все мы бьемся за лучших в своей профессии. Поэтому, естественно, кадровый голод есть».
Андрей Никитин
губернатор Новгородской области
«Безработица в России остается на рекордно низком уровне. Но потребность в кадрах, конечно, есть. Это во многом связано с тем, что заводы, которые работают в сфере ОПК, начали работать с большим ростом государственных оборонных заказов. В целом по стране нужно отметить серьезную работу по развитию среднего профессионального образования. Об этом говорят результаты чемпионатов профмастерства, на которых молодые ребята показывают отличные результаты в своей подготовке и мастерстве. Все, что мы делали за последние пять лет в этой сфере, было не зря».
Владимир Мазур
губернатор Томской области
«Речь идет не о кадровом голоде, а о переподготовке и быстрой ориентации [на сектора], куда необходимо готовить кадры. Для этого в общем-то все профессии есть: инженерные, и в аграрном секторе у нас достаточно хорошие достижения [в подготовке кадров]. Поэтому мы голода [в Томской области] не видим. А вот быстро ориентироваться на подготовку [кадров] мы должны».
Евгений Козлов
председатель комитета по туризму города Москвы
«Мы подсчитали: каждое 14-е рабочее место в городе связано с индустрией гостеприимства. И, конечно, видим большой спрос на новые кадры в туризме, поэтому переформатируем работу с отраслью. Так, на днях были аттестованы первые экскурсоводы и гиды-переводчики (недавно Мостуризм запустил новую услугу, с помощью которой специалисты могут подать онлайн-заявку на прохождение аттестации). Мы разработали меры поддержки, которые позволяют отрасли развиваться, несмотря на все вызовы. Так, популярны гранты для организаторов мероприятий. Так что рецепт преодоления кадрового голода: быть чутким к отрасли, находиться в постоянном диалоге и давать в ответ нужные и работающие инструменты».
Алексей Востоков
генеральный директор золотодобывающей компании «Полюс»
«Полюс» — крупная горнодобывающая компания, работающая в сложном климате, на отдаленных территориях. Поэтому привлечение кадров, специфических для нашей отрасли, и их обучение для нас всегда в приоритете. Квалифицированные кадры для промышленности — это всегда дефицитный ресурс. Конкурировать за них мы начали уже давно и делаем это весьма успешно. У нас есть множество программ по привлечению кадров и по, скажем так, взращиванию их со школьной скамьи: стажировки, профориентационные мероприятия, корпоративные программы обучения, работа с кадровым резервом».
О перспективных профессиях
Какие профессии и навыки будут самыми востребованными в ближайшие годы?
Ярослав Кузьминов
научный руководитель НИУ ВШЭ
«Думаю, очень быстро будут развиваться профессии, связанные с постановкой задач, бизнес-аналитикой. С тем, что сопряжено с возможностью использовать цифровые сервисы, сбором и — важно — обработкой и аналитикой данных. Потому что в конечном счете новые возможности, которые дают цифровые технологии, — это собирание всего массива данных, релевантных твоей задаче.
Все программы классических университетов, которые формируют определенную модель мышления — от истории до математики, — все они будут релевантны, потому что они не претендуют на то, чтобы дать конечную технологию и конечную профессию. Кризис, ожидаемая перестройка ждет инженерно-технологические специальности и массовое интеллектуальное исполнение — массовый юрист, массовый экономист. Если выпуск, скажем, экономистов — это порядка 50 тыс. человек в год, то из них способностями анализа и постановки задач реально обладает лишь каждый десятый. И это очень мягкая оценка. Остальным нужно будет искать другие ниши. Какие это будут ниши? Я уверен, что они будут связаны с двумя направлениями: это все вокруг данных (как использовать возможности цифровых сервисов) и это «мягкие технологии» — коммуникации, дизайн, как себя продать, как сделать себя заметным. Это физики и лирики, в этом отношении ничего не поменялось».
Светлана Чупшева
генеральный директор Агентства стратегических инициатив
«Высокий спрос останется на рабочие профессии, кадры в сфере услуг, особенно в индустрии гостеприимства. Безусловно, будут востребованы — и эта тенденция не ослабеет — специалисты в области высоких технологий и IT.
Не хватает и профессионалов в более узких категориях — руководителей сложных, многосоставных проектов, предпринимателей. Нужны новые форматы подготовки таких специалистов, включающие прежде всего обучение в рамках проектного подхода, объединение возможностей и мер поддержки со стороны государства, бизнеса, системы образования и науки».
Андрей Никитин
губернатор Новгородской области
«Конечно, в современных реалиях самые востребованные профессии — это инженерия, медицина, высокие технологии в сельском хозяйстве. Такие специалисты нужны по всей стране для развития наших производств, машиностроения, других крупных отраслей промышленности, науки. Эти компетенции требуют подготовки уже на этапе школ, поэтому в регионах, в том числе и в Новгородской области, открываются агроклассы, космоклассы, классы 1С, медклассы. Отдельное внимание, конечно, нужно уделять трудоустройству и занятости студентов и выпускников. Сейчас дорабатывается функционал портала «Работа России» для полноценной реализации возможностей заключать там электронные договоры о практиках и стажировках. В первую очередь это нужно делать именно в приоритетных отраслях на наиболее востребованные специальности. В этом случае получение трудового опыта еще в студенчестве позволит претендовать уже в начале карьеры на более высокую зарплату».
Евгений Козлов
председатель комитета по туризму города Москвы
«Наша отрасль уже не может обойтись без цифровизации решений, внедрения технологий устойчивого развития, владения маркетингом. Мы подсчитали и поняли, что к сфере туризма сегодня относится около 40 сфер деятельности. Для специалистов в сфере гостеприимства мы проводим актуальные обучающие программы. Они бесплатны для всех участников. Например, это молодежная программа «Твой старт в туризме» и курсы повышения квалификации «Школа гостеприимства», которые позволяют идти в ногу со временем. Отклик хороший: мы получаем тысячи заявок и конкурс в несколько человек на место».
Руслан Саркисов
управляющий партнер фонда «Восход»
«Инженерные и IT-специальности, медицинские профессии, естественно-научные, социальные профессии, преподаватели. Важным будет умение критически анализировать много информации, ну и умение общаться — этот навык никто не отменял».
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