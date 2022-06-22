ФАС предложила обязать «Газпром» продавать 10% газа на бирже

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ФАС разработала нормативы продажи газа на бирже для «Газпрома» и независимых производителей, следует из сообщения службы.

Она ссылается на Национальный план развития конкуренции, согласно которому к 2026 году не менее 10% природного газа от общего объема поставок на внутренний рынок должно реализовываться на бирже.

Для «Газпрома» предлагается установить норматив в 10%, для независимых производителей, которые занимают доминирующее положение на рынке — не менее 3%. В дальнейшем норматив для обеих категорий составит 10%.

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