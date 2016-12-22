«Ведомости» узнали о новых льготах для инвесторов

В правительстве готовятся изменения правил заключения специальных инвестиционных контрактов, узнали «Ведомости». По новым спискам будет возможно возмещение до 50% капитальных затрат инвесторов

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Министерство финансов и Минэкономразвития сняли большинство противоречий, возникших при обсуждении доработки правил специальных инвестиционных контрактов (спик). Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Консолидированного решения правительства пока нет: по итогам совещаний Минфина и МЭР у первого вице-премьера Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака 14 июня появилось две версии новых льгот для инвесторов. Они соглашаются с тем, чтобы государство выдавало субсидии в размере до 50% капитальных затрат инвесторов по специальным инвестиционным контрактам. Также предполагается, что инвесторы получат преференции в случае производства по контракту продукции, не имеющей аналогов в России.

В то же время в аппарате Силуанова предлагают разрешить заключать спик без конкурса, если инициативу проявил инвестор, а в аппарате Козака считают, что конкурс обязателен. Также есть различия по применению критериев высокотехнологичности и экспорта.

Два чиновника рассказали газете, что субсидии для таких контрактов могут поступать из фонда развития, о создании которого Силуанов сообщал в конце мая. 14 июня вице-премьер говорил, что объем фонда составит 3,5 трлн руб., что позволит запустить ключевые инфраструктурные проекты и поддержать экспорт без угрозы устойчивости государственных финансов.

По информации «Ведомостей», в готовящемся законопроекте новые спики можно будет заключить в строительстве, добыче полезных ископаемых (кроме сырой нефти и природного газа), обрабатывающих производствах (кроме табачной и алкогольной продукции, жидкого топлива), сельском хозяйстве и т. д. ​

Издание также ссылается на письмо в правительство замминистра финансов Андрея Иванова, который прогнозирует, что с помощью спиков к 2024 году можно будет реализовать проектов на 28 трлн руб.