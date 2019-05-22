России насчитали самые низкие зарубежные инвестиции на emerging markets

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,41 -0,12 EUR Бирж. 71,91 -0,15 Brent 71,89 -0,69% USD Нал. 65,06 63,99 EUR Нал. 72,58 71,43 USD ЦБ 64,54 +0,05 EUR ЦБ 71,97 +0 EUR/USD 1,1161 -0,0004 BTC/USD Бирж. 7 941,10 -4,90 IMOEX 2 616,53 +1,75% RTSI 1 279,12 +1,82% DJIA 25 877,33 +0,77% Nasdaq 7 785,72 +1,08%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Евро/Доллар $1,17 (+4,83%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19 Купить
Газпром нефть ₽450 (+22,62%) прогноз Велес Капитал к 21.05.20 Купить
Alcoa $35 (+42,68%) прогноз CFRA к 18.04.20 Купить
Goldman Sachs $250 (+26,15%) прогноз Wells Fargo Securities к 16.01.20 Купить
Золото $1 305 (+1,86%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19
Евро/Доллар $1,17 (+4,83%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19 Купить
Газпром нефть ₽450 (+22,62%) прогноз Велес Капитал к 21.05.20 Купить
Alcoa $35 (+42,68%) прогноз CFRA к 18.04.20 Купить
Goldman Sachs $250 (+26,15%) прогноз Wells Fargo Securities к 16.01.20 Купить
Золото $1 305 (+1,86%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19
Лента новостей
Курс доллара на 22 мая
USD ЦБ: 64,54 (+0,05) Quote, 21 мая, 12:14
Курс евро на 22 мая
EUR ЦБ: 71,97 (0) Quote, 21 мая, 12:14
Bloomberg сравнил состояние Безоса с богатством Рокфеллера и Вандербильта Общество, 09:24 Зачем Зеленский начал срочную избирательную реформу Политика, 09:18 Администрация Зеленского пообещала Москве политику «кнута и пряника» Политика, 09:14 Под Владимиром отменили режим контртеррористической операции Политика, 09:12 Никаких отговорок: почему вы боитесь открыть свой бизнес. Тест РБК и «Билайн» Бизнес, 09:01 России насчитали самые низкие зарубежные инвестиции на emerging markets Экономика, 09:00 Чего ждать сектору автомобильных грузоперевозок в России Pro, 09:00 Рекрутеры назвали вакансии батлера и няни самыми высокооплачиваемыми Общество, 08:53 Гендиректор Zetta назвал стоимость российского электромобиля Технологии и медиа, 08:52 Сколько зарабатывают риелторы — Ильдар Хусаинов о бизнесе и технологиях Недвижимость, 08:50  Нарышкин объяснил снижение взаимодействия с ЦРУ кризисом в США Политика, 08:48 Минэнерго назвало сроки поступления «чистой» нефти в Венгрию и Словакию Экономика, 08:35 Ту-134 выполнил последний пассажирский рейс в России Общество, 08:33 Саудовская Аравия договорилась покупать СПГ у компании из США Бизнес, 08:30
Экономика ,  
0 
России насчитали самые низкие зарубежные инвестиции на emerging markets
Институт международных финансов (IIF) подсчитал, что прямые иностранные инвестиции в Россию — самые низкие среди всех основных развивающихся стран. Для этого экономистам понадобилось исключить из расчетов реинвестирование доходов
Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости

Россия привлекла меньше всего «настоящих» прямых иностранных инвестиций (ПИИ) среди 23 основных развивающихся рынков, подсчитал Институт международных финансов (IIF, глобальная ассоциация банков). ПИИ в Россию в среднем за 2015–2018 годы — без учета реинвестированных доходов — составили лишь 0,2% ВВП, это последнее место, говорится в обзоре IIF, который есть у РБК.

Хуже Нигерии и Венесуэлы

IIF исключил из расчета компонент реинвестирования, чтобы сфокусироваться на «подлинных», как он их называет, инвестициях. Реинвестиции — «это не поток капитала, и в некоторых случаях они могут отражать ограничения на репатриацию прибылей [из страны инвестирования в страну инвестора]», объясняют экономисты института.

  • Исходя из этого скорректированного показателя, инвестиции в российскую экономику оказались ниже даже, чем у Нигерии (0,3% ВВП), Венесуэлы (0,5% ВВП) и Украины (2,7% ВВП).
  • С учетом реинвестирования у России не самый низкий показатель — порядка 1,5% ВВП; выше, чем у Саудовской Аравии, Нигерии, Южной Кореи, ЮАР и Венесуэлы.
  • IIF смотрел на относительный показатель в сопоставлении с размерами экономик.

Необычно низкий показатель оказался и у Китая — всего 0,4% ВВП. В Китае преобладает именно реинвестирование доходов, но без учета этого компонента «Китай получает очень мало вложений», отмечает IIF.

Санкции, плохой инвестклимат

«Для России ключевой вопрос — это санкции, хотя другими факторами также являются плохой инвестиционный климат в восприятии инвесторами и низкий потенциал роста», — сказала РБК заместитель главного экономиста IIF и один из авторов обзора Элина Рыбакова.

В течение большей части 2000-х годов притоки ПИИ были связаны с желанием инвесторов получить доступ к крупному и растущему российскому потребительскому рынку. Но с понижением цен на энергоносители и более осторожной макроэкономической политикой властей рост, стимулируемый потреблением, замедлился, а новой модели роста так и не появилось», — добавила Рыбакова.

В целом показатель прямых иностранных инвестиций, без учета реинвестирования доходов, в развивающиеся и пограничные (frontier) рынки опустился до самого низкого значения за последние 20 лет, отмечает IIF. Это связано с «трендом на меньшую глобализацию», заявил Reuters главный экономист IIF Робин Брукс.

Банк России тоже выделяет ПИИ за исключением реинвестирования доходов. По его данным, если общие ПИИ в Россию составили в 2018 году $8,8 млрд, то без учета реинвестирования участие в капитале оказалось отрицательным — минус $6,5 млрд, самый плохой показатель как минимум с 1997 года. Иными словами, те зарубежные инвесторы, которые не реинвестировали капиталы в России, просто выводили свои инвестиции.

21 мая на конференции Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в Москве представители европейских компаний тоже говорили об инвестициях в российскую экономику. «Почему иностранные компании уходят с российского рынка? Во-первых, рынок непредсказуем, и Россия — непредсказуемая страна, с этим сложно поспорить. Говоря о непредсказуемости, мы имеем в виду разные элементы, которые нам сложно определить. А когда бизнес не может определить, он склоняется к пессимистичному прогнозу», — заявил президент российского филиала Alstom Филипп Пегорье. Главными причинами сокращения зарубежных инвестиций в Россию выступавшие также назвали административные барьеры и политические процессы в современной России.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: прямые иностранные инвестиции, зарубежные инвестиции, Банк России ..., американские санкции, инвестклимат
Материалы по теме
Европейские бизнесмены назвали причины сокращения инвестиций в Россию
Экономика
Аналитики ЦБ объяснили трехкратный обвал иностранных инвестиций в Россию
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter