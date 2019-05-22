России насчитали самые низкие зарубежные инвестиции на emerging markets

Необычно низкий показатель оказался и у Китая — всего 0,4% ВВП. В Китае преобладает именно реинвестирование доходов, но без учета этого компонента «Китай получает очень мало вложений», отмечает IIF.
Санкции, плохой инвестклимат
«Для России ключевой вопрос — это санкции, хотя другими факторами также являются плохой инвестиционный климат в восприятии инвесторами и низкий потенциал роста», — сказала РБК заместитель главного экономиста IIF и один из авторов обзора Элина Рыбакова.
В течение большей части 2000-х годов притоки ПИИ были связаны с желанием инвесторов получить доступ к крупному и растущему российскому потребительскому рынку. Но с понижением цен на энергоносители и более осторожной макроэкономической политикой властей рост, стимулируемый потреблением, замедлился, а новой модели роста так и не появилось», — добавила Рыбакова.
В целом показатель прямых иностранных инвестиций, без учета реинвестирования доходов, в развивающиеся и пограничные (frontier) рынки опустился до самого низкого значения за последние 20 лет, отмечает IIF. Это связано с «трендом на меньшую глобализацию», заявил Reuters главный экономист IIF Робин Брукс.
Банк России тоже выделяет ПИИ за исключением реинвестирования доходов. По его данным, если общие ПИИ в Россию составили в 2018 году $8,8 млрд, то без учета реинвестирования участие в капитале оказалось отрицательным — минус $6,5 млрд, самый плохой показатель как минимум с 1997 года. Иными словами, те зарубежные инвесторы, которые не реинвестировали капиталы в России, просто выводили свои инвестиции.
21 мая на конференции Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в Москве представители европейских компаний тоже говорили об инвестициях в российскую экономику. «Почему иностранные компании уходят с российского рынка? Во-первых, рынок непредсказуем, и Россия — непредсказуемая страна, с этим сложно поспорить. Говоря о непредсказуемости, мы имеем в виду разные элементы, которые нам сложно определить. А когда бизнес не может определить, он склоняется к пессимистичному прогнозу», — заявил президент российского филиала Alstom Филипп Пегорье. Главными причинами сокращения зарубежных инвестиций в Россию выступавшие также назвали административные барьеры и политические процессы в современной России.