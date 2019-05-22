России насчитали самые низкие зарубежные инвестиции на emerging markets

Необычно низкий показатель оказался и у Китая — всего 0,4% ВВП. В Китае преобладает именно реинвестирование доходов, но без учета этого компонента «Китай получает очень мало вложений», отмечает IIF.

Санкции, плохой инвестклимат

«Для России ключевой вопрос — это санкции, хотя другими факторами также являются плохой инвестиционный климат в восприятии инвесторами и низкий потенциал роста», — сказала РБК заместитель главного экономиста IIF и один из авторов обзора Элина Рыбакова.

В течение большей части 2000-х годов притоки ПИИ были связаны с желанием инвесторов получить доступ к крупному и растущему российскому потребительскому рынку. Но с понижением цен на энергоносители и более осторожной макроэкономической политикой властей рост, стимулируемый потреблением, замедлился, а новой модели роста так и не появилось», — добавила Рыбакова.

В целом показатель прямых иностранных инвестиций, без учета реинвестирования доходов, в развивающиеся и пограничные (frontier) рынки опустился до самого низкого значения за последние 20 лет, отмечает IIF. Это связано с «трендом на меньшую глобализацию», заявил Reuters главный экономист IIF Робин Брукс.

Банк России тоже выделяет ПИИ за исключением реинвестирования доходов. По его данным, если общие ПИИ в Россию составили в 2018 году $8,8 млрд, то без учета реинвестирования участие в капитале оказалось отрицательным — минус $6,5 млрд, самый плохой показатель как минимум с 1997 года. Иными словами, те зарубежные инвесторы, которые не реинвестировали капиталы в России, просто выводили свои инвестиции.