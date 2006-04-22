Законопроект о налоговой амнистии поступит в Думу до мая

Законопроект о налоговой амнистии может поступить в Думу уже до 1 мая с.г. С таким заявлением выступил сегодня в Вашингтоне министр финансов России Алексей Кудрин, передает телеканал "Россия".

Министр прибыл в Вашингтон для участия во встрече глав финансовых ведомств стран G-8. На совещании министров одним из основных вопросов станет подготовка саммита в Санкт-Петербурге. Кроме того, участники форума обсудят и текущие проблемы мировой экономики, среди которых, в частности, рост цен на нефть.

Отметим, что, помимо проведения налоговой амнистии, в министерстве рассматривают возможность возврата к отмененному в 2003 году контролю за крупными расходами граждан. Около месяца назад об этом сообщил журналистам высокопоставленный источник в Минфине.

По старому закону налоговые органы контролировали расходы на приобретение недвижимого имущества, акций ОАО, культурных ценностей, золота в слитках, ценных бумаг.

Причиной для отмены контроля над крупными расходами стало мнение о том, что эта статья в действительности фактически не работала. При этом пересмотр налогового законодательства в 2003 году был воспринят как либерализация.