Власти предложили запретить упрощенный ввоз машин из дружественных стран
Минпромторг России предложил запретить ввоз машин из дружественных стран по упрощенным требованиям с 1 июня, сообщается на сайте министерства.
«Подготовлен проект постановления, предусматривающий с 1 июня 2023 года в рамках постановления правительства № 855 от 12.05.2022 поэтапное возвращение к действующим требованиям технического регламента ТР ТС 018/2011, регламентирующего уровень безопасности отечественных транспортных средств», — сообщила пресс-служба министерства.
Помимо этого, в ведомстве предложили вернуть систему ABS в обязательные требования по выпуску машин в России с 1 ноября.
ABS (антиблокировочная система) — это система, предотвращающая блокировку колес автомобиля при торможении.
Предложение Минпромторга России предусматривает обязательную установку на все ввозимые в страну автомобили устройств вызова экстренных оперативных служб.
Эти устройства позволяют оперативно в автоматическом режиме получать данные о нахождении автомобиля при аварии и через ЭРА-ГЛОНАСС передавать информацию службам для оказания помощи пострадавшим.
Производители уже подтвердили готовность к выпуску достаточного количества устройств для данных целей.
В конце января Autonews.ru выяснил, что российские власти продлят до 1 июня возможность выпускать упрощенные модели без ряда популярных опций и с моторами пониженных экологических классов.
Источники в отрасли также сообщили, что физлицам продлят разрешение на ввоз машин из-за границы без обязательной установки системы ЭРА-ГЛОНАСС. Изначально планировалось, что эти льготы перестанут действовать с 1 февраля.