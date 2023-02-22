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Власти предложили запретить упрощенный ввоз машин из дружественных стран

Минпромторг предложил запретить упрощенный ввоз машин из дружественных стран с 1 июня
Минпромторг предлагает обязать устанавливать на ввозимые в Россию автомобили устройство вызова экстренных оперативных служб с 1 июня. Помимо этого, с 1 ноября в обязательные требования по выпуску машин могут вернуть систему ABS
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Минпромторг России предложил запретить ввоз машин из дружественных стран по упрощенным требованиям с 1 июня, сообщается на сайте министерства.

«Подготовлен проект постановления, предусматривающий с 1 июня 2023 года в рамках постановления правительства № 855 от 12.05.2022 поэтапное возвращение к действующим требованиям технического регламента ТР ТС 018/2011, регламентирующего уровень безопасности отечественных транспортных средств», — сообщила пресс-служба министерства.

Помимо этого, в ведомстве предложили вернуть систему ABS в обязательные требования по выпуску машин в России с 1 ноября.

ABS (антиблокировочная система) — это система, предотвращающая блокировку колес автомобиля при торможении.

Власти предложили запретить упрощенный ввоз машин из дружественных стран
Власти предложили запретить упрощенный ввоз машин из дружественных стран

Предложение Минпромторга России предусматривает обязательную установку на все ввозимые в страну автомобили устройств вызова экстренных оперативных служб.

Эти устройства позволяют оперативно в автоматическом режиме получать данные о нахождении автомобиля при аварии и через ЭРА-ГЛОНАСС передавать информацию службам для оказания помощи пострадавшим.

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Производители уже подтвердили готовность к выпуску достаточного количества устройств для данных целей.

В конце января Autonews.ru выяснил, что российские власти продлят до 1 июня возможность выпускать упрощенные модели без ряда популярных опций и с моторами пониженных экологических классов.

Источники в отрасли также сообщили, что физлицам продлят разрешение на ввоз машин из-за границы без обязательной установки системы ЭРА-ГЛОНАСС. Изначально планировалось, что эти льготы перестанут действовать с 1 февраля.

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Виктория Громова Виктория Громова
Минпромторг Автомобили ввоз Россия
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