Власти предложили запретить упрощенный ввоз машин из дружественных стран

Минпромторг предложил запретить упрощенный ввоз машин из дружественных стран с 1 июня

Минпромторг предлагает обязать устанавливать на ввозимые в Россию автомобили устройство вызова экстренных оперативных служб с 1 июня. Помимо этого, с 1 ноября в обязательные требования по выпуску машин могут вернуть систему ABS

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Минпромторг России предложил запретить ввоз машин из дружественных стран по упрощенным требованиям с 1 июня, сообщается на сайте министерства.

«Подготовлен проект постановления, предусматривающий с 1 июня 2023 года в рамках постановления правительства № 855 от 12.05.2022 поэтапное возвращение к действующим требованиям технического регламента ТР ТС 018/2011, регламентирующего уровень безопасности отечественных транспортных средств», — сообщила пресс-служба министерства.

Помимо этого, в ведомстве предложили вернуть систему ABS в обязательные требования по выпуску машин в России с 1 ноября.

ABS (антиблокировочная система) — это система, предотвращающая блокировку колес автомобиля при торможении.

Предложение Минпромторга России предусматривает обязательную установку на все ввозимые в страну автомобили устройств вызова экстренных оперативных служб.

Эти устройства позволяют оперативно в автоматическом режиме получать данные о нахождении автомобиля при аварии и через ЭРА-ГЛОНАСС передавать информацию службам для оказания помощи пострадавшим.

Производители уже подтвердили готовность к выпуску достаточного количества устройств для данных целей.

В конце января Autonews.ru выяснил, что российские власти продлят до 1 июня возможность выпускать упрощенные модели без ряда популярных опций и с моторами пониженных экологических классов.

Источники в отрасли также сообщили, что физлицам продлят разрешение на ввоз машин из-за границы без обязательной установки системы ЭРА-ГЛОНАСС. Изначально планировалось, что эти льготы перестанут действовать с 1 февраля.