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Как в Москве упали продажи дорогих квартир. Инфографика
Спрос на дорогое жилье на первичном рынке в Москве упал в 2022 году более чем в два раза. Как продажи снижались и ожили летом — в инфографике РБК
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Теги
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