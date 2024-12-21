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США выиграли спор с Мексикой из-за импорта ГМО-кукурузы

Комиссия в рамках торгового соглашения USMCA признала, что запрет Мексики на импорт американской ГМО-кукурузы не был обоснован научно и нарушает это соглашение. В Мехико с решением не согласились, но приняли его

Арбитражная комиссия в рамках торгового соглашения США, Мексики и Канады (USMCA) встала на сторону Вашингтона в споре о том, что запрет мексиканской стороной импорта американской генетически модифицированной кукурузы нарушил соглашение, сообщила торговый представитель США Кэтрин Тай, передает Bloomberg.

По ее словам, комиссия согласилась с тем, что ограничение импорта кукурузы с ГМО не было основано на научных данных. «Решение комиссии подтверждает давнюю обеспокоенность США по поводу политики Мексики в области биотехнологий и ее пагубного влияния на американский сельскохозяйственный экспорт», — отметила Тай.

Предварительное решение было принято в прошлом месяце, теперь оно стало официальным. Министерство экономики Мексики заявило, что не согласно с вердиктом и считает, что рассматриваемые меры согласуются с защитой здравоохранения. Тем не менее, ведомство отметило, что примет это решение и будет «стремиться продолжать отстаивать права всех мексиканцев».

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В феврале прошлого года экс-президент Мексики Мануэль Лопес Обрадор подписал декрет, запрещающий употреблять в пищу ГМО-кукурузу. После этого мексиканские власти стремились сокращать импорт такой продукции в том числе из США. Американские производитель были обеспокоены тем, что ограничительные меры могут распространиться и на кукурузу, предназначенную для кормления животных.

Как писало агентство Reuters, Мексика в конце февраля предоставила комиссии документ, в котором утверждала, что ГМО-кукуруза и использующийся для ее выращивания гербицид глифосат вредны для здоровья человека, в связи с чем введенный мексиканскими властями запрет на потребление трансгенной кукурузы оправдан.

В июне этого года в Мексике сменился президент: пост впервые в истории страны заняла женщина — Клаудия Шейнбаум. Представители ее правительства заявляли, что не поддержат стремление Обрадора отказаться от импорта кукурузы из США.

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Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
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