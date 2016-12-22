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Эксперты назвали лидеров по росту зарплат среди отраслей в 2017 году
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Эксперты назвали лидеров по росту зарплат среди отраслей в 2017 году
Экономика, 21 дек, 15:27
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Эксперты назвали лидеров по росту зарплат среди отраслей в 2017 году
Зарплаты в 2017 году выросли в среднем на 3%, оценил HeadHunter, быстрее всего росли доходы работников высокотехнологичных отраслей. Рост зарплат сможет компенсировать инфляцию по итогам года, ожидают эксперты
Фото: Simon Dawson / Bloomberg

Российские зарплаты показали медленный рост в 2017 году, в первом полугодии рост зарплат составил 1–2%, по итогам года он ускорился до 2–4%, говорится в исследовании HeadHunter на основе Банка данных заработных плат​ (онлайн-система аккумулирует данные 750 российских работодателей).

Инфляция в России по итогам года ожидается на уровне 2,5–2,6%, поэтому можно считать, что зарплаты, измеренные HeadHunter, практически не выросли в реальном выражении.

Лидеры среди отраслей

Быстрее всего зарплаты росли в отрасли электроники, приборостроения, бытовой и компьютерной техники (8%), в сфере товаров народного потребления (7%), ИT и интернета (6%), СМИ и рекламы (5%).

Но аналитики зафиксировали сокращение зарплат в сфере строительства и недвижимости (-1%), телекоммуникаций и связи (-1%), а также в сфере медицины, фармацевтики (-2%). Не изменилась в 2017 году ситуация с зарплатами в нефтегазовой отрасли, сельском хозяйстве, логистике.

Самые высокие зарплаты (от 100 тыс. руб. до вычета налогов) получали работники, занятые научными исследованиями и разработкой медицинских препаратов, консалтингом и разработкой ПО. В диапазон высокодоходных профессиональных областей в 2017 году вошли агентские услуги по аренде/продаже недвижимости (91–100 тыс. руб.), девелопмент и ИT-консалтинг (81–90 тыс. руб.), внутренний аудит и технадзор в строительстве (71–80 тыс. руб.). Низкие зарплаты отмечаются в сельском хозяйстве, обслуживании населения, розничной торговле (30–40 тыс. руб.).

Растут «фарма» и ИT-отрасли, практически не меняются банки, финансы, утверждает руководитель центра подбора персонала Kelly Services CIS Татьяна Смирнова. «При этом на уровне отдельных кандидатов ситуация очень разнородная и зависит не только от знаний, навыков, способностей соискателя, но и от умения широко раскидывать сеть своих контактов, собирать и анализировать информацию, попадать в нужное время в нужное место», — говорит она. Статистика (в том числе и цифры HeadHunter) сглаживает эту разнородность до «средней температуры по больнице», добавляет Смирнова.

Планы на 2018 год

Авторы исследования отмечают, что позиция работника практически не влияла на повышение его совокупного дохода (фиксированный оклад и премиальные выплаты). Рост доходов руководителей отделов и рядовых сотрудников в целом по всем отраслям в декабре 2017 года в сравнении с прошлым годом был в диапазоне 1–3%, при этом наименьший рост зарплат в 2017 году был у специалистов начального уровня.

​30% российских и 60% иностранных компаний сообщили о планах по пересмотру размера зарплат. В среднем компании планируют поднять зарплату работникам в 2018 году на 8%, отмечают эксперты HeadHunter.

Стабилизация рынка труда после кризиса продолжится в следующем году, полагают эксперты центра макроэкономических исследований компании «Интеркомп». По их мнению, рост зарплат составит 3–5%, а самыми востребованными профессиями останутся ИT–специалисты и рабочие специальности, говорит представитель компании.

Что говорит статистика

По данным Росстата, в январе–ноябре 2017 года реальная зарплата в стране выросла на 3,2% (номинальная — на 7,1%). В ноябре средняя номинальная зарплата составила 38,7 тыс. руб. При этом реальные располагаемые доходы населения (складываются не только из зарплаты) продолжили сокращаться: в январе—ноябре 2017 года падение доходов граждан составило 1,4%.

Минэкономразвития прогнозирует рекордно низкий уровень инфляции по итогам года — 2,5–2,6%. ЦБ ожидает, что инфляция составит менее 3% по итогам года и постепенно приблизится к 4% к концу 2018-го, следует из декабрьского доклада о денежно-кредитной политике.

Рост заработной платы по итогам 2017 года сможет компенсировать инфляцию, считает профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков. С этим согласен и директор Центра трудовых исследования ВШЭ Владимир Гимпельсон. По его словам, рост зарплат в реальном выражении будет небольшим — около 3% по итогам текущего года.

Автор: Юлия Старостина.
Теги: Инфляция , Зарплаты , рынок труда
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