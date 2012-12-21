Siemens сокращает более тысячи рабочих мест

Немецкий концерн Siemens сократит 1 тыс. 100 рабочих мест в энергетическом секторе, передает Associated Press. Сокращение будет произведено в Германии и коснется в первую очередь тепловых электростанций, а также нефтяной и газовой отраслей.

Фото: Global Look Press

Планируется, что сокращение будет осуществлено не путем увольнений, а за счет закрытия вакансий. В энергетическом секторе Siemens работают около 86 тыс. человек, из них 28 тыс. в Германии.

В начале ноября Siemens заявил, что намерен сократить расходы на 6 млрд евро до 2014г. с целью сохранения конкурентоспособности в условиях ослабления мировой экономики.

Руководство компании приняло решение не только увеличить программу экономии, но и сосредоточиться на более прибыльных отраслях. Ранее аналитики предполагали, что сокращение расходов произойдет в объеме не более 2-4 млрд евро в течение следующих двух лет.

Ранее также сообщалось, что немецкий концерн планирует отказаться от производства солнечных батарей в пользу энергии воды и ветра, а также существенно сократить программу по развитию альтернативных источников энергии.

Напомним, в связи с европейским долговым кризисом немецкая компания в июле 2012г. обнародовала программу сокращения издержек и повышения эффективности. Квартальные результаты оказались неутешительными, а глава концерна Петер Лешер проинформировал, что по итогам текущего года компания намерена достичь показателя прибыли от продолжающихся операций на уровне 5,2 млрд евро.

Концерн Siemens AG, конкурент General Electric, представлен более чем в 190 странах, его штат - более 400 тыс. сотрудников. В России Siemens работает по всем традиционным направлениям своей деятельности (медицинское и промышленное оборудование, энергетика, транспорт, средства связи и др.). Чистая прибыль концерна Siemens AG, доступная для распределения среди акционеров компании, за девять месяцев 2011-2012 финансового года, завершившегося 30 июня с.г., сократилась на 34,7% - до 3,322 млрд евро.