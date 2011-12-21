Российский рынок акций завершил день в минусе

Торги на российском фондовом рынке завершились небольшим снижением ведущих индексов.

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По итогам сегодняшней торговой сессии индекс ММВБ опустился на 1,75% - до 1385,17 пункта, индекс РТС - на 0,23% - до отметки 1382,76 пункта. Индекс RTS Standard снизился на 1,75% и составил 9495,77 пункта. Объем торгов на объединенной площадке ММВБ-РТС превысил 357,7 млрд руб.

Лидерами снижения стали обыкновенные акции Сбербанка России (-2,97%), банка ВТБ (-3,54%), "Татнефти" (-2,59%) и "Мечела" (-2,9%). Лучше рынка смотрелись бумаги "Магнита"(+2,12%), "Акрона"(+3,91%) и МОЭСК (+1,25%).

По мнению аналитика ИГ "Норд-Капитал" Романа Ткачука, в середине дня резкому росту рынков способствовало объявление об объемах помощи банкам, предоставленной Европейским центробанком (ЕЦБ). "Объем оказался выше ожиданий и составил почти 490 млрд евро, спрос превысил предложение. В моменте рынки отреагировали хорошо, однако затем инвесторы переоценили эту новость, посчитав, что данное событие свидетельствует о том, что банки сильно нуждаются в ликвидности", - отмечает эксперт, подчеркивая, что это послужило сегодня причиной начала распродаж на фондовых биржах.

По мнению Р.Ткачука, российский рынок по-прежнему не очень привлекателен для иностранных инвесторов и этому способствует множество факторов. "Продолжения сильного снижения в ближайшее время мы не ждем. У инвесторов есть желание окончить год на позитивной ноте, тем более что у европейских и американских инвесторов год уже фактически заканчивается. Для сильного падения необходимы значимые негативные новости, например снижение рейтингов, однако, скорее всего, негативные новости появятся только в следующем году", - считает Р.Ткачук.

По его мнению, 22-23 декабря можно будет увидеть некоторое восстановление рынков - возможно, американские и европейские индексы попытаются подрасти. "Последняя неделя года на российском рынке будет сложно предсказуемой, так как уровень ликвидности серьезно снизится. В отсутствие иностранных игроков рынок может продемонстрировать некоторый рост", - заключил аналитик.