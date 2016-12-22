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Сбербанк назвал самые быстрорастущие платежи по имущественным налогам
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Сбербанк назвал самые быстрорастущие платежи по имущественным налогам
Экономика, 14:22
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Сбербанк назвал самые быстрорастущие платежи по имущественным налогам
С начала года россияне заплатили 98,7 млрд руб. имущественных налогов. Средний платеж по транспортному, земельному и налогу на имущество физлиц за этот период в целом увеличился на 4,5%, подсчитали эксперты
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Специалисты Сбербанка подсчитали сумму, выплаченную россиянами по имущественным налогам с начала 2018 года, и назвали налоги, по которым размер платежей и общая сумма сборов в это время росли быстрее всего. Соответствующие данные приводятся в поступившем в РБК исследовании кредитной организации.

За десять месяцев 2018 года россияне, по оценкам экспертов, самостоятельно заплатили 98,7 млрд руб. имущественных налогов. Средняя величина платежа по транспортному налогу при этом составила 4261,5 руб., по земельному — 2087,41 руб., по налогу на имущество физлиц — 1285,48 руб.

Самым крупным по общим выплатам, как выяснили специалисты, стал транспортный налог — 64% от всей уплаченной россиянами суммы, за ним следует имущественный налог — 29%. Выплаты по земельному налогу тем временем составили только 7% от общей суммы выплат.

Быстрее других, как пришли к выводу специалисты, в России растет средний платеж по налогу на имущество — за десять месяцев 2018 года по сравнению с аналогичными показателями прошлого года он увеличился на 13,4%, говорится в документе. За ним, как указали в Сбербанке, следует земельный налог (он за аналогичный период прибавил 12,7%). Прямое влияние на них, по информации экспертов, оказывает переход на использование кадастровой стоимости в качестве базы для начислений. Транспортный налог при этом, согласно исследованию банка, «практически не менялся».

В общем же, согласно статистике Федеральной налоговой службы, за восемь месяцев 2018 года сборы по налогу на имущество физлиц увеличились на 31,2%, отмечается в исследовании. Поступления от транспортного налога на физлиц за то же время выросли на 5,6%, от земельного налога — на 1,5%, подсчитали в Сбербанке.

Средний «чек» по всем трем видам налога, как указывается в документе, увеличился за этот период на 4,5%. «Это в целом сопоставимо с темпами инфляции и роста доходов», — подчеркнули авторы исследования, заметив однако, что в прошлом году прирост составил только 3,6%.

Также за десять месяцев 2018 года увеличилась и «просрочка» по имущественным налогам, сообщили в Сбербанке. «Доля выплат, по которым были начислены налоги и штрафы за указанный период, составила 18,7%», — указывается в документе. В 2017 году этот показатель, как напомнили эксперты, был ниже на 1,37 процентного пункта.

Специалисты Сбербанка отмечают, что на уплату имущественных налогов в России уходит «относительно малая» доля денежных доходов населения. «По итогам девяти месяцев 2018 года средняя сумма уплаченного налога на имущество физлиц составила 0,32% подушевого дохода, земельного налога — 0,53%, транспортного — 1,06%», — рассказали в Сбербанке, заметив при этом, что доли земельного налога и налога на имущество физлиц с 2016 года, согласно проведенному экспертами анализу, «устойчиво растут». Доля транспортного налога тем временем, наоборот, падает. Сложившуюся ситуацию в кредитной организации связали с тем, что человек сам может влиять на величину начислений, приобретая автомобиль большей или меньшей мощности.

Авторы: Екатерина Литова, Евгения Маляренко.
Теги: Сбербанк , Налоги
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