Власти США подали иск против Credit Suisse за "ипотечные" махинации

Прокуратура штата Нью-Йорк подала судебный иск против банка Credit Suisse и аффилированных с ним структур за махинации с ипотечными ценными бумагами. Сотрудники банка вводили своих клиентов в заблуждение по поводу того, какие защитные меры приняты по их ценным бумагам, считают в прокуратуре, передает Associated Press.

Разбирательство касается периода с 2006 по 2007г. По словам прокурора Эрика Шнейдермана, в общей сложности из-за кризиса клиенты банка потеряли около 11,2 млрд долл. В Credit Suisse пока воздерживаются от комментариев по данному поводу.

Отметим, неофициальная информация о том, что американские власти готовят гражданский иск к Credit Suisse, появилась накануне. Как сообщал Reuters со ссылкой на анонимные источники, кредитную организацию обвиняют в обмане инвесторов при оценке надежности ипотечных ценных бумаг.

Между тем Э.Шнейдерман входит в созданную по распоряжению президента США Барака Обамы комиссию, которая занимается расследованием банковской деятельности на рынке ипотечных бумаг в преддверие кризиса 2008г.

Напомним также, что в конце октября 2012г. прокуратура штата Нью-Йорк обвинила Bank of America в мошенничестве в сфере ипотечного кредитования на сумму 1 млрд долл. Следствие установило, что компания Countrywide Financial, которая до начала финансового кризиса 2008г. являлась крупнейшим кредитором в США на рынке жилья, с 2007г. выдавала кредиты на покупку жилья, не проверяя, способен ли заемщик их вернуть.

Затем кредиты в массовом порядке перепродавались ипотечным агентствам Fannie Mae и Freddie Mac. При этом информация о так называемых токсических кредитах (кредитах с высокими рисками невозврата) представителями Countrywide Financial тщательно скрывалась.

Продажи подобных кредитов продолжились и после того, как Countrywide Financial, которая после начала финансового кризиса оказалась на грани банкротства, купил в 2008г. Bank of America, что и послужило основанием для обвинения.

За несколько недель до этого прокуратура штата Нью-Йорк подала иск против банка J.P.Morgan Chase по обвинению в финансовых махинациях и обмане инвесторов на сумму в 22,5 млрд долл.