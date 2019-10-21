Стали известны регионы с самым доступным газом для населения

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ и Сахалинская область. Жители этих регионов могут купить на свою зарплату больше кубометров газа, чем жители остальных регионов

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Рейтинг российских регионов с самым доступным для населения газом возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ. На среднюю зарплату в этом регионе можно купить чуть более 20 тыс. кубических метров сетевого газа, говорится в новом исследовании, проведенном «РИА Новости».

Эксперты составили рейтинг из 73 российских регионов, в которых население имеет доступ к сетевому газу. Сравнивалось, сколько кубометров газа могут купить жители того или иного региона на среднюю чистую зарплату в регионе и по тарифу, действующему в регионе.

Первые четыре места в рейтинге достались газодобывающим регионам. Вслед за лидером ЯНАО, расположились Ненецкий автономный округ (15,7 тыс куб. м. газа на одну среднюю зарплату в регионе), Сахалинская область (15,6 куб. м.), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (12,9 тыс. куб. м.).

Пятерку лидеров замыкает Москва, где на среднюю заработную плату можно купить 11,3 тыс. куб. м. газа.

Аутсайдерами рейтинга оказались Кировская, Иркутская, Ивановская и Саратовские области, где жителям на среднюю зарплату доступно менее 3 тыс. куб. сетевого газа. Это более чем в два раза ниже общероссийского показателя. В целом по стране на среднюю чистую зарплату можно купить чуть более 6,3 тыс. кубометров сетевого газа.