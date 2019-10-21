Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 октября
USD ЦБ: 63,95 (-0,06) Quote, 18 окт, 12:34
Курс евро на 19 октября
EUR ЦБ: 71,13 (+0,23) Quote, 18 окт, 12:34
Британские СМИ назвали Путина влиятельным политиком на Ближнем Востоке Политика, 02:38 Стали известны регионы с самым доступным газом для населения Экономика, 02:19 В Красноярском крае объявили траур после разрушения дамбы Общество, 02:07 Российские инспекторы проведут наблюдательный полет над США Политика, 01:41 Forbes нашел нового миллиардера родом из Одессы Бизнес, 01:11 Путин заявил о готовности России помочь Африке в борьбе с боевиками Политика, 01:06 Путин обвинил Запад в запугивании и шантаже африканских стран Политика, 00:42 Более 1,4 тыс. человек задержали в ходе массовых беспорядков в Чили Общество, 00:34 Зеленский отправится в Японию на интронизацию императора Нарухито Политика, 00:07 Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Петербурге увеличилось до 16 Общество, 20 окт, 23:46 В Сочи при взрыве в частном доме погиб мужчина и пострадали трое детей Общество, 20 окт, 23:35 Глава Пентагона сообщил об операции авиации США против ИГ в Сирии Политика, 20 окт, 23:17 Энди Маррей выиграл первый турнир после операции по замене сустава Спорт, 20 окт, 22:39 В НАТО не увидели смысла в моратории на установку ракет средней дальности Политика, 20 окт, 22:21
Экономика ,  
0 
Стали известны регионы с самым доступным газом для населения
Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ и Сахалинская область. Жители этих регионов могут купить на свою зарплату больше кубометров газа, чем жители остальных регионов
Фото: Zuma / ТАСС

Рейтинг российских регионов с самым доступным для населения газом возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ. На среднюю зарплату в этом регионе можно купить чуть более 20 тыс. кубических метров сетевого газа, говорится в новом исследовании, проведенном «РИА Новости».

Эксперты составили рейтинг из 73 российских регионов, в которых население имеет доступ к сетевому газу. Сравнивалось, сколько кубометров газа могут купить жители того или иного региона на среднюю чистую зарплату в регионе и по тарифу, действующему в регионе.

Первые четыре места в рейтинге достались газодобывающим регионам. Вслед за лидером ЯНАО, расположились Ненецкий автономный округ (15,7 тыс куб. м. газа на одну среднюю зарплату в регионе), Сахалинская область (15,6 куб. м.), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (12,9 тыс. куб. м.).

Пятерку лидеров замыкает Москва, где на среднюю заработную плату можно купить 11,3 тыс. куб. м. газа.

Аутсайдерами рейтинга оказались Кировская, Иркутская, Ивановская и Саратовские области, где жителям на среднюю зарплату доступно менее 3 тыс. куб. сетевого газа. Это более чем в два раза ниже общероссийского показателя. В целом по стране на среднюю чистую зарплату можно купить чуть более 6,3 тыс. кубометров сетевого газа.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: газ, рейтинг
Задайте вопрос Максиму Орешкину
Министр ответит на самые популярные из них в онлайне на РБК
Отправить
Материалы по теме
«Нафтогаз» назвал свой вариант получения импортного газа со скидкой
Политика
Миллер назвал способ снизить цену на газ для Украины
Экономика
Миллер назвал Медведеву варианты транзита газа через Украину
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter