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Банк России за последние недели продал $3,3 млрд
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Банк России за последние недели продал $3,3 млрд
Экономика, 21 окт 2010, 14:02
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Банк России за последние недели продал $3,3 млрд
Банк России за последние недели продал на внутреннем рынке 3,3 млрд долл. Об этом сообщил директор департамента операций на финансовых рынках Центробанка Сергей Швецов на заседании рабочей группы по единым направлениям денежно-кредитной политики в Госдуме.

"Мы практически весь год сдерживали укрепление рубля. Всего нами было приобретено около 46 млрд долл., по 20 октября, если считать. Продавать мы начали буквально в последние недели. Продали 3,3 млрд долл.", - сказал С.Швецов.

По его словам, общий нетто-объем целевых покупок (покупки внутри коридора, связанные с конъюнктурой внешнего рынка) составил 18 млрд долл. "Остальные операции Банка России приводили к движению границ "плавающего коридора", - сказал директор департамента ЦБ РФ.

Кроме того, С.Швецов сообщил, что Банк России до конца текущего года ждет по крайней мере сохранения избытка ликвидности. Кроме того, в 2011-2013 годах регулятор предполагает дальнейшее расширение плавающего коридора, увеличение ширины шага и снижение объема интервенций.

"Наша курсовая политика состоит из инструментов по расширению коридора, снижению шага, снижению величины накопленных интервенций по движению коридора и в перспективе отмене этого коридора, когда будет принято такое решение", - заявил С.Швецов. Он отметил, что вопрос возвращения рубля к "свободному плаванию" является политическим. "Для этого нужно политическое решение и внесение изменений в закон о Центральном банке", - сказал он.

Кроме того, представитель Банка России отметил, что процентные ставки в США в следующем году будут оставаться на беспрецедентно низком уровне, близком к нулю. Российская валютная политика, по его словам, будет находиться под прессингом низких процентных ставок в США. При этом С.Швецов добавил, что Центробанк готовит российский финансовый рынок к инфляционному таргетированию.

С.Швецов также не ожидает, что в начале 2011г. процентные ставки оторвутся от нижней границы процентного коридора Банка России - 2,5%. "Сегодня 2,5% является ключевой процентной ставкой Банка России", - отметил он.

Напомним, что в середине октября Центробанк отменил фиксированный коридор бивалютной корзины в 26-41 руб., введенный в январе прошлого года. При этом плавающий коридор корзины был расширен до 4 рублей. Тогда же Банк России принял решение снизить объем плановых интервенций до 650 млн долл. Все эти изменения направлены на повышение гибкости курсообразования рубля.

Теги: Госдума , Центробанк , банк , финансовый рынок
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