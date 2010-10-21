Банк России за последние недели продал $3,3 млрд

"Мы практически весь год сдерживали укрепление рубля. Всего нами было приобретено около 46 млрд долл., по 20 октября, если считать. Продавать мы начали буквально в последние недели. Продали 3,3 млрд долл.", - сказал С.Швецов.
По его словам, общий нетто-объем целевых покупок (покупки внутри коридора, связанные с конъюнктурой внешнего рынка) составил 18 млрд долл. "Остальные операции Банка России приводили к движению границ "плавающего коридора", - сказал директор департамента ЦБ РФ.
Кроме того, С.Швецов сообщил, что Банк России до конца текущего года ждет по крайней мере сохранения избытка ликвидности. Кроме того, в 2011-2013 годах регулятор предполагает дальнейшее расширение плавающего коридора, увеличение ширины шага и снижение объема интервенций.
"Наша курсовая политика состоит из инструментов по расширению коридора, снижению шага, снижению величины накопленных интервенций по движению коридора и в перспективе отмене этого коридора, когда будет принято такое решение", - заявил С.Швецов. Он отметил, что вопрос возвращения рубля к "свободному плаванию" является политическим. "Для этого нужно политическое решение и внесение изменений в закон о Центральном банке", - сказал он.
Кроме того, представитель Банка России отметил, что процентные ставки в США в следующем году будут оставаться на беспрецедентно низком уровне, близком к нулю. Российская валютная политика, по его словам, будет находиться под прессингом низких процентных ставок в США. При этом С.Швецов добавил, что Центробанк готовит российский финансовый рынок к инфляционному таргетированию.
С.Швецов также не ожидает, что в начале 2011г. процентные ставки оторвутся от нижней границы процентного коридора Банка России - 2,5%. "Сегодня 2,5% является ключевой процентной ставкой Банка России", - отметил он.
Напомним, что в середине октября Центробанк отменил фиксированный коридор бивалютной корзины в 26-41 руб., введенный в январе прошлого года. При этом плавающий коридор корзины был расширен до 4 рублей. Тогда же Банк России принял решение снизить объем плановых интервенций до 650 млн долл. Все эти изменения направлены на повышение гибкости курсообразования рубля.