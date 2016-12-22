Мантуров заявил о планах начать в Сирии производство стройматериалов

Россия может создать собственный производственный комплекс промышленной продукции в Сирии для экспорта в третьи страны. По словам главы Минпромторга, речь идет о транспортном машиностроении и производстве стройматериалов

Денис Мантуров (Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости)

В Сирии может открыться российское производство стройматериалов и автомобильной продукции, страны ведут переговоры по этому поводу. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе пресс-конференции по итогам заседания российско-китайской подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности, передает ТАСС.

«Мы достаточно давно взаимодействуем с Сирией по поставкам дорожно-строительной техники, строительных материалов, организации там производства строительной продукции», — сказал он.

Глава ведомства не уточнил, какое именно предприятие будет создаваться, кто будет ключевым участником, под каким брендом будет выходить продукция. Но министр отметил, что речь идет, в частности, о транспортном и энергетическом машиностроении и продукции автопрома.

«То, что пойдет в первую очередь в ближайшее время на восстановление — строительный материал. Организация там производства, чтобы, как принято говорить, воздух не возить — производства строительной продукции, производства стройматериалов для использования на местном рынке», — подчеркнул министр (цитата по «РИА Новости»).

Он выразил надежду, что продукция, которая будет производиться на этом предприятии, будет поставляться не только на рынок Сирии, но и пойдет в другие страны региона.

«Если это будет конкурентоспособная продукция, то она будет востребована и в близлежащих странах, куда можно будет поставлять свою технику с сирийской площадки», — сказал глава российского ведомства.

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