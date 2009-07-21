Чистые убытки Volvo Group в I полугодии составили 890 млн евро

Чистые убытки шведского производителя грузовиков Volvo Group в первом полугодии 2009г. составили 9,8 млрд шведских крон (890 млн евро), тогда как за аналогичный период годом ранее компания получила чистую прибыль в размере 9,36 млрд шведских крон (850 млн евро). Такие данные содержатся в распространенном сегодня отчете компании.

Выручка Volvo Group за первую половину 2009г. снизилась на 30% и составила 110,1 млрд шведских крон (10 млрд евро) против 156,9 млрд шведских крон (14,2 млрд евро) годом ранее. Операционные убытки за отчетное полугодие достигли 11,4 млрд шведских крон (1,03 млрд евро) по сравнению с операционной прибылью в размере 13,67 млрд шведских крон (1,24 млрд евро) за аналогичный период годом ранее.

Чистые убытки Volvo во II квартале 2009г. составили 5,56 млрд шведских крон (504 млн евро) против чистой прибыли в размере 5,15 млрд шведских крон (467 млн евро), полученных за аналогичный период годом ранее. Выручка компании за II квартал 2009г. снизилась на 33% и составила 54 млрд шведских крон (4,9 млрд евро) против 80,3 млрд шведских крон (7,3 млрд евро) годом ранее. Операционные убытки за отчетный квартал достигли 6,88 млрд шведских крон (624 млн евро), тогда как за II квартал 2008г. компания получила операционную прибыль в размере 7,19 млрд шведских крон (653 млн евро).

Компания Volvo Group является вторым по величине в мире производителем грузовых автомобилей. Компания выпускает грузовики под собственным брендом, а также под марками Nissan Diesel, Renault и Mack. Помимо подразделения по производству грузовиков Volvo Trucks, в Volvo Group входят также компания по производству автобусов Volvo Buses и подразделения по производству строительного оборудования (Volvo Construction Equipment), производству двигателей и энергетических систем для морского и промышленного применения (Volvo Penta), производству комплектующих для авиационных, ракетных и газотурбинных двигателей (Volvo Aero), оказанию финансовых услуг (Volvo Financial Services).