Минфин предложил создать подобие советских магазинов «Березка»

Речь идет о магазинах беспошлинной торговли для сотрудников посольств и консульств зарубежных стран на территории России. В них можно будет приобретать товары за доллары, евро и рубли

Магазин «Березка» в 1978 году (Фото: Папикьян / РИА Новости)

Министерство финансов подготовило проект постановления правительства о беспошлинной торговле для сотрудников иностранных дипломатических представительств и консульств, где те смогут приобретать товары за доллары, евро и российские рубли. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В сопроводительных документах к постановлению сказано, что такие магазины предлагается создать по одному в Москве и Санкт-Петербурге. Отовариваться в них смогут как сами дипломатические представительства, консульские учреждения, представительства государств при международных организациях, международные организации или их представительства, расположенные на территории России, так и сами сотрудники этих учреждений при предъявлении документов, удостоверяющих их аккредитацию при МИД России.

Согласно предложению Минфина, реализовывать в таких магазинах разрешено будет только товары, помещенные под таможенную процедуру беспошлинной торговли.

Владельцем магазина для дипломатического корпуса, как указано в сопроводительных документах к постановлению, является российское юридическое лицо, включенное в реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли в соответствии с правом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании. Учреждать такое юрлицо будет ФГУП «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации» (ФГУП «ГлавУпДК при МИД России») совместно с соучредителем, выбранным этим же ФГУП по итогам открытого конкурса.

Ассортимент товаров для продажи в таких магазинах будет определять его владелец по согласованию с ФГУП «ГлавУпДК при МИД России».