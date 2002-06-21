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Вскоре на рынках появятся новые 20-долларовые купюры
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Вскоре на рынках появятся новые 20-долларовые купюры
Экономика, 21 июн 2002, 10:09
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Вскоре на рынках появятся новые 20-долларовые купюры
Федеральное бюро печати и гравирования США заявило в четверг, что новые 20-долларовые купюры могут быть введены в обращение уже осенью 2003г. Как передает АР, новая купюра будет иметь другой цвет и приобретет несколько новых элементов, препятствующих подделке. Купюра достоинством в 20 долларов - вторая по распространенности в США после купюры в 1 доллар. За пределами страны наибольшее распространение получили купюры в 50 и 100 долларов. Их дизайн также будет изменен через 12-18 месяцев после того, как в обращение войдут новые 20-долларовые купюры.

Таким образом, в привычную гамму купюр предполагается добавить новые оттенки, в том числе и розовые, которые, по мнению властей США, сильно затруднят подделку. В Соединенных Штатах обеспокоены широким распространением технологий, которые позволяют печатать валюту, почти не отличающуюся от настоящей. По некоторым данным, каждый год на протяжении последних 10 лет фальшивомонетчики "выпускают" на рынок порядка 10 млн долларов. Представитель Бюро гравировки и печати, которое отвечает за выпуск денег, сообщил, что министерство финансов США должно пересматривать дизайн долларов каждые семь лет, чтобы опередить фальшивомонетчиков. Так, в 1996 году защита купюр была ужесточена: добавились объемные нити, светящиеся в ультрафиолетовом облучении, микрошрифт и меняющая цвет краска.

Новые банкноты пока находятся в стадии разработки. Представители Бюро гравировки и печати полагают, что новый цвет сделает купюры более узнаваемыми и легкими в использовании. Хотя измененные деньги будут очень похожими на классический доллар, многие американцы выражают протест против появления новых купюр.

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