Греция перевыполняет план по сокращению дефицита бюджета

Министерство финансов Греции сообщило, что на данный момент страна перевыполняет план по сокращению бюджетного дефицита. Согласно данным греческого ведомства, дефицит бюджета страны за период с января по апрель 2010г. сократился на 41,5% в годовом исчислении и составил 6,31 млрд евро против аналогичного показателя за предыдущий год в размере 10,79 млрд евро.

Тем самым правительство страны перевыполнило собственный план (в рамках программы стабильности и роста), согласно которому дефицит бюджета за отчетный период должен был сократиться только на 35,1%.

Соответствующая информация содержится в опубликованном сегодня пресс-релизе Министерства финансов Греции.

Греческое ведомство связывает полученные показатели с сокращением государственных расходов и повышением доходов. При этом Минфин отмечает, что представленные данные не отражают финансового влияния дополнительных мер по сокращению дефицита бюджета, принятых правительством в марте и мае 2010г.

В сообщении Министерства финансов Греции сказано, что чистая выручка бюджета увеличилась в годовом исчислении на 10% (при запланированных 11,7%): при этом 757 млн евро было получено от чрезвычайного налога на прибыль крупных компаний в 2008г., также было зафиксировано увеличение поступлений в госбюджет от акцизного налога и соответствующего налога на добавленную стоимость на топливо, алкоголь и табачные изделия, возврат налоговых платежей в годовом исчислении составил 475 млн евро.

В начале мая Греция договорилась с Евросоюзом и МВФ о предоставлении ей финансовой помощи на 110 млрд евро в виде трехлетней программы кредитования по льготным ставкам - значительно ниже рыночных. Взамен Афины обязаны проводить радикальную программу сокращения бюджетного дефицита, который по итогам 2009г. достиг запредельных 13,6% от ВВП страны. В течение трех лет действия программы греческое правительство планирует сократить дефицит бюджета дополнительно на 30 млрд евро, чтобы к 2014г. снизить дефицит до менее чем 3% ВВП.

Жители Греции выступают против жестких стабилизационных мер греческого правительства, принятых в обмен на помощь ЕС и МВФ. В стране то и дело проходят массовые беспорядки и забастовки госслужащих.