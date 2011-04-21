Ипотека в РФ будет прирастать на 30% ежегодно

Ипотечное кредитование, испытавшее было клиническую смерть в России в острой фазе кризиса, вновь возвращается в нормальное русло. Ставки по ипотечным кредитам снижаются, а их объемы - растут. Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время эта тенденция сохранится: по оценкам агентства Moody's, в 2011-2012гг. прирост ипотечных кредитов будет составлять 30% ежегодно.

Так, агентство прогнозирует, что объем жилищного кредитования в этом году возрастет до 570 млрд руб. (в 2010г. - 437 млрд руб.). Пока все складывается в пользу такого сценария - банки в виде ипотечных кредитов получают надежный, хоть и низкодоходный источник прибыли. Пока данные кредиты занимают всего 7% в кредитном портфеле российских банков, однако Moody's ожидает, что в ближайшее время эта доля будет быстро нарастать.

По подсчетам Penny Lane Realty, с начала этого года объем ипотечного кредитования вырос вдвое. Так, в I квартале было выдано 107,4 тыс. ипотечных кредитов в рублях и 531 заем в валюте, что превышает аналогичные показатели 2010г. в два и полтора раза соответственно. При этом совокупный объем задолженности "ипотечников" вплотную приблизился к отметке 1 трлн руб. - на данный момент он составляет 956,9 млрд руб., а доля просроченных платежей - 2,3%, пишет сегодня "РБК-daily".

Особенно популярна ипотека в эконом-классе: там каждая вторая сделка совершается с помощью ипотеки. При этом второй год подряд наблюдается тенденция к снижению суммы ипотечного кредитования. "Россияне, учитывая уроки кризиса, стараются минимизировать свою долговую нагрузку", - объясняет директор департамента частного и корпоративного кредитования Penny Lane Realty Роман Строилов.

По словам эксперта, наиболее популярными являются кредиты на 50-60% стоимости объекта, хотя ранее люди чаще занимали все 100%. К этому заемщиков подталкивают банки, которые предлагают более выгодные условия кредита при первоначальном взносе в 40-50%.

Днем ранее об ипотечном кредитовании говорил и премьер-министр РФ Владимир Путин. Выступая в Госдуме с отчетом, он отметил, что в прошлом году было принято решение о выделении на поддержку ипотечного кредитования 250 млрд руб. "В полной мере эта программа вступит в силу в 2011-2012гг.", - уточнил премьер-министр.

Он также посетовал, что несмотря на тенденцию к снижению ставок, россияне пока вынуждены приобретать жилье по дорогим кредитам. По мнению В.Путина, в перспективе ставки по ипотеке должны упасть до 5-6% годовых.

В прошлом году премьер подписал Стратегию развития ипотечного кредитования до 2030г., которая призвана сделать ипотеку более доступной. По замыслу правительства, к 2015г. участвовать в ипотеке смогут до 30% граждан РФ, к 2020г. - до 50%, к 2030г. ипотека станет доступной для 60% российских граждан.