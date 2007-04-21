Societe Generale опроверг слухи о слиянии с UniCredit

Руководство французского банка Societe Generale SA опровергает информацию о ведении переговоров по вопросу возможного слияния с итальянским UniCredit SpA.

Как говорится в пресс-релизе Societe Generale, опубликованном после того, как акции банка подскочили в цене на торгах в Париже почти на 8%, "в свете ценовых изменений по акциям банка компания заявляет, что в настоящее время не ведется никаких переговоров, способных привести к подобной транзакции".

Как сообщает Associated Press, накануне на торговых площадках появилась информация о том, что UniCredit рассматривает возможность слияния с Societe Generale. Как сообщали анонимные источники в финансовом секторе, "данные имеют под собой почву: в настоящее время банки работают над этим (слиянием)".

В случае слияния Societe Generale и UniCredit на европейском банковском рынке появился бы финансовый гигант, ведущий свою деятельность во Франции, Германии, Италии, странах Центральной и Восточной Европы. У объединенной компании было бы более 57 млн клиентов и почти 10,2 тыс. филиалов.

Напомним, чистая прибыль UniCredit в 2006г. выросла на 61,3% - до 5,45 млрд евро по сравнению с 3,38 млрд евро, полученными годом ранее. Выручка банка в 2006г. увеличилась на 12,5%, составив 23,46 млрд евро против 20,85 млрд евро годом ранее.

Чистая прибыль Societe Generale за 2006г. выросла на 18,6% - до 5,22 млрд евро по сравнению с 4,4 млрд евро, полученными годом ранее. Выручка банка за 2006г. увеличилась на 17% и составила 22,42 млрд евро против 19,7 млрд евро годом ранее.