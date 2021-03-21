В МВФ заявили о более быстром восстановлении мировой экономики

Мировая экономика восстанавливается быстрее, чем прогнозировалось, сообщили в МВФ. Но это восстановление неравномерное, и есть тревожные признаки, что разрыв между развитыми и развивающимися экономиками растет, добавили там

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Мировая экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось, однако серьезные риски, такие как распространение новых штаммов коронавируса, еще остаются, заявил первый замглавы Международного валютного фонда (МВФ) Джеффри Окамото.

«В январе мы прогнозировали рост мировой экономики в 2021 году на уровне 5,5%. Однако появляются перспективы более быстрого восстановления благодаря дополнительному бюджетному стимулированию, особенно в США, и перспективам более масштабной вакцинации», — сказал он.

В то же время Окамото отметил, что восстановление глобальной экономики было «неполным и неравномерным». «Оно неполное в связи с тем, что, несмотря на более быстрое, чем ожидалось, восстановление во второй половине 2020 года, ВВП в большинстве стран остается существенно ниже докризисных показателей», — пояснил он.

Так, если Китай уже «в значительной степени завершил свое восстановление, вернувшись к докризисным уровням роста, опережая все крупные экономики», то за его пределами «есть тревожные признаки того, что разрыв между развитыми и развивающимися экономиками растет», сказал Окамото.