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Sberbank CIB назвал исчерпанным эффект от девальвации рубля
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Sberbank CIB назвал исчерпанным эффект от девальвации рубля
Обвал рубля, 21 мар 2016, 13:46
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Sberbank CIB назвал исчерпанным эффект от девальвации рубля
Снижение цен на целый ряд продуктов доказывает, что эффект от девальвации исчерпал себя, полагают эксперты Sberbank CIB. По их подсчетам, по итогам 2016 года инфляция составит около 8%
Фото: Антон Вергун/ТАСС

Снижение темпов среднесуточной инфляции с 0,031% в январе до 0,021% в феврале 2016 года свидетельствует о том, что слабый рубль перестал подстегивать инфляцию, отмечается в отчете аналитиков Sberbank CIB.

«Мы считаем, что эффект от девальвации рубля либо уже исчерпал себя, либо перестанет ощущаться в ближайшем будущем. Наше мнение подкрепляется дефляцией в важных сегментах продовольственных товаров в феврале», — отмечается в документе.

Эксперты отмечают, что курс рубля в настоящее время находится в «свободном плавании и близок к состоянию равновесия», однако состояние это неустойчиво из-за сохранения инфляции на высоком по сравнению с развитыми странами уровне. Тем не менее в случае нового роста цен на нефть эксперты Sberbank CIB ждут нового укрепления рубля.

Инфляция же, по их мнению, в 2016 году составит примерно 8%.

«Замедление инфляции обеспечит Банку России дополнительные возможности для снижения процентных ставок, и это побудит Минфин финансировать бюджетный дефицит путем увеличения объемов размещения облигаций, а не только из средств Резервного фонда», — подчеркивается в документе.

Эксперты напоминают, что продажи валюты из Резервного фонда обеспечивают приток дешевой ликвидности в банковскую систему, что тормозит процесс замедления инфляции. В этой ситуации помочь мог бы рост цен на нефть, который увеличивает нефтегазовые доходы бюджета. В целом же российская экономика к нынешнему уровню нефтяных цен, по мнению аналитиков, приспособилась.

«В целом экономика, судя по всему, уже адаптировалась к ценам на нефть на уровне $30–35 за баррель, и можно ожидать позитивной динамики ВВП уже в 2017 году. Если средняя цена нефти по итогам года не опустится ниже $30 за баррель, во втором полугодии, возможно, даже начнется некоторое восстановление внутреннего спроса», — отмечается в документе.

В ходе сегодняшних торгов на бирже ICE стоимость барреля нефти марки Brent колеблется между $41 и $42.

А вот реальные зарплаты россиян, по мнению экспертов Sberbank CIB, в 2016 году продолжат сокращаться, так как инфляция замедляется медленно, а номинальные зарплаты растут еще медленнее.

«В 2015 году номинальная зарплата увеличилась на 4,6%, в то время как в январе этого года рост замедлился до 3,1% относительно аналогичного периода прошлого года. Следовательно, если рост номинальной зарплаты не ускорится до 8%, инфляция будет удерживать динамику реальной зарплаты в отрицательной области», — отмечается в отчете экспертов.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: девальвация , Sberbank CIB
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