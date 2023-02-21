«Коммерсантъ» узнал о планах смягчить наказание за налоговые преступления

Правкомиссия одобрила поправки к УК, по которым на предпринимателей не будут заводить дело о неуплате налогов в случае погашения долга. Путин еще в апреле поручил заняться темой, процесс затянулся из-за разногласий в ведомствах

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила поправки о смягчении уголовной ответственности за преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве.

Речь идет о поправках в Уголовный кодекс, согласно которым на предпринимателя не будут заводить уголовное дело, если он полностью оплатил налоговые недоимки и пени, пишет газета. Также авторы законопроекта предлагают снизить сроки привлечения ответственности за уклонение от уплаты налогов с десяти до шести лет.

Законопроект разработали в рамках исполнения поручения президента Владимира Путина от апреля 2022 года: правительству вместе с Верховным судом, Генпрокуратурой и Следственным комитетом нужно было при участии бизнеса внести поправки об отмене уголовной ответственности по налоговым преступлениям в случае полного возмещения недоимки. Разработать их предложили представители «Деловой России», Путин это поддержал.

Газета пишет, что работа затянулась из-за разногласий между Минюстом, который выступал главным исполнителем, и Минфином и СК. Последние два ведомства опасались, что из-за сокращения срока давности неплательщиков нельзя будет привлечь к ответственности, если сумма ущерба является значительной. Они предлагали повысить минимальный размер ущерба, за который предусмотрена максимальная санкция, с 45 млн до 100 млн руб. Но в итоге этот вариант отвергли.

Ожидается, что правительство утвердит законопроект в среду, 22 февраля, а затем его внесут в Госдуму.

В марте 2022 года Путин подписал закон, который разрешает следователям заводить дела по налоговым преступлениям только после завершения налоговых проверок. Ранее они могли возбуждать дела по 198–199.2 статьям Уголовного кодекса (это налоговые составы) до того, как была выявлена недоимка.