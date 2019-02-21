Минэкономразвития предложило виртуальную экономическую зону для туризма

Виртуальная особая экономическая зона (ВОЭЗ), призванная поддержать компании, работающие на рынке въездного туризма, может появиться уже к концу 2019 года

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О планах создания в России виртуальной особой экономической зоны (ВОЭЗ) для туристического рынка сообщает в четверг газета «Коммерсантъ». Со ссылкой на план мероприятий по реализации «Стратегии развития экспорта услуг в период до 2025 года» издание уточняет, что ВОЭЗ для туризма должна быть создана в России до конца 2019 года. Документ подготовлен министерством экономического развития.

ВОЭЗ подразумевает набор особых правил и преференций по аналогии с территориальными особыми экономическими зонами (ОЭЗ), но привязывается не к пространству, а к определенной отрасли. До этого возможность создания ВОЭЗ рассматривалась в основном для IT-компаний.

Как уточняет издание со ссылкой на свои источники, в отношении туротрасли обсуждается создание «комплексного пакета» мер. Речь, в частности, идет об упрощении виз для организованных путешественников. В качестве другой меры поддержки источники газеты называют субсидирование туроператоров. Не исключен вариант, что за каждого привлеченного в Россию иностранного туриста туроператорам будут доплачивать около 5 тыс. руб. Еще одной мерой может стать создание маркетплейса, на котором будут собраны предложения туроператоров.

В Российском союзе туриндустрии изданию подтвердили получения документа Минэкономразвития, уточнив, что обсуждение пока «носит слишком неконкретный характер». Аналогичные заявления изданию сделали и в ряде крупных туркомпаний.