Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,37 56,52 EUR Нал. 70,62 69,61 USD Бирж. 56,94 +0,28 EUR Бирж. 70,11 +0,36 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9205,60 -19,40 MOEX 2318,01 +0,27% RTS 1283,18 -0,18% Brent 64,80 -1,05% DJIA 25243,56 -0,36% Nasdaq 7598,17 +0,49% FTSE 7212,54 -0,17%
Эксперты предупредили США о худшем финансовом положении с 1940-х годов
Лента новостей
Первые леди Юбера де Живанши: кто вдохновлял французского кутюрье 19:34, Фотогалерея  Путин пообещал вернуться к практике выдачи земли фермерам вне тендеров 19:32, Общество В МГУ объяснили повышение зарплат сотрудников выполнением майских указов 19:24, Общество Сервис YouDo заявил об удвоении доходов «мужей на час» 19:20, Технологии и медиа «Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым 19:10, Общество «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России 19:09, Спорт В МХТ им. Чехова назвали дату прощания с Олегом Табаковым 19:03, Общество Эстония обвинила российский Ил-76 в нарушении своей воздушной границы 18:56, Политика Путин направил соболезнования в связи с крушением самолета в Катманду 18:56, Общество Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Табакова 18:54, Общество Какое поколение потребителей самое желанное и выгодное для бизнеса 18:48, РБК и Билайн LinkedIn изменит условия пользования из-за новых правил Евросоюза 18:45, Технологии и медиа В Смоленске застрелили убившего партнера по бизнесу мужчину 18:43, Общество Глава аэропорта Катманду назвал причину крушения пассажирского лайнера 18:43, Общество «Таких, как Табаков, уже мало делают»: как вспоминают актера его коллеги 18:37, Общество Собчак обвинила Слуцкого в нарушении «законов каждый день» 18:34, Политика В Греции выдали ордер на арест сорвавшего матч российского бизнесмена 18:28, Общество Минтранс предложил ввести новый дорожный знак к ЧМ-2018 18:24, Общество Путин предложил при наличии хлеба «и разведкой позаниматься» 18:05, Общество Явлинский рассказал об экстренном снижении везшего его самолета 18:05, Политика Как создать красивый интерьер за разумные деньги: советы эксперта 18:02, Стиль Телеканалы изменили сетку вещания после смерти Табакова 18:01, Технологии и медиа Бизнес и конфликт: когда российские предприниматели брались за оружие 17:54, Фотогалерея  Тренер сборной Бразилии по футболу назвал состав на матч против России 17:51, Спорт Названо место прощания с Табаковым 17:49, Общество Путин выразил уверенность в скором лидерстве России на агрорынке 17:45, Экономика Хазанов назвал Табакова человеком с чрезвычайно высоким КПД 17:42, Общество В Аризоне из-за крушения дрона начался пожар в заповеднике 17:38, Общество
Эксперты предупредили США о худшем финансовом положении с 1940-х годов
Экономика, 21 фев, 15:30
0
Эксперты предупредили США о худшем финансовом положении с 1940-х годов
Федеральный долг США может увеличиться более чем на 20 п.п. и превысить 100% из-за агрессивной бюджетной политики, не соответствующей экономическому циклу, предупреждает банк Goldman Sachs
Фото: Andrew Harrer / Bloomberg

Госдолг США может вырасти с текущих 76% до более 100% ВВП в течение десяти лет, предупредил банк Goldman Sachs. Американская налогово-бюджетная политика приближается к «территории неизведанного»: процентные расходы по обслуживанию долга растут, дефицит бюджета расширяется, хотя набранные темпы экономического роста не требуют дополнительного бюджетного стимулирования, пишут экономисты Goldman Sachs в обзоре «Что не так с фискальной политикой США?», датированном 18 февраля (есть у РБК).

Авторы обзора оперируют показателем чистого федерального долга США — это долг без учета обязательств, принадлежащих самим же американским госорганам (например, у ФРС находятся правительственные облигации на сумму $2,4 трлн). На конец 2017 года чистый долг составлял $14,8 трлн, или 76% ВВП, следует из данных Минфина США (.pdf). К 2021 году он вырастет до 85% ВВП как следствие «предыдущих бюджетных дисбалансов и недавно принятой политики» (сокращение налогов, планы увеличения расходов), прогнозирует Goldman Sachs. Если же конгресс США будет продолжать существующую политику, долг может превысить 100% ВВП к 2027 году.

«США, как кажется, вступают на неизведанную территорию — по крайней мере в части фискальной политики — в том, что касается отношения между процентными расходами и уровнем долга. <...> Если конгресс продолжит продлевать существующие политики, включая недавно принятый закон о налогах и расходах, федеральный долг слегка превысит 100% ВВП, а процентные расходы по долгу достигнут 3,5% ВВП, что поставит США в худшее финансовое положение, чем в 1940-х или 1990-х годах», — написали аналитики.

Условие стабильного отношения долга к ВВП — заимствования по номинальной ставке ниже чем номинальный рост ВВП, отмечает Goldman Sachs. Минфин США пока занимает на рынке по низким ставкам и продолжит это делать еще как минимум несколько лет, считают экономисты банка. Однако ставки будут расти, как и расходы США на обслуживание долга. В прошлом, если экономика укреплялась, а долговое бремя увеличивалось, конгресс неизменно отвечал повышением налогов и сокращением расходов, но сейчас все наоборот, «фискальная политика выглядит необычно отвязанной от экономического цикла».

Трамп и компания: кто вошел в список худших президентов в истории США Еще 6 фото
Фотогалерея

Федеральный госдолг США в отношении к ВВП удвоился (вырос на 40 п.п.) за последние десять лет и теперь считается одним из самых высоких в мире среди развитых экономик, отмечало рейтинговое агентство Moody's в обзоре за 9 февраля. Однако даже на фоне негативных бюджетных трендов США «выделяются в глобальном контексте как страна с необычайно высокой способностью без ущерба переносить огромное бремя правительственного долга», писали аналитики Moody's.

Авторы: Олег Макаров, Иван Ткачёв.
Теги: бюджет США , Дональд Трамп , налоговая реформа , расходы бюджета , доходы бюджета , госдолг США , дефицит бюджета , конгресс США , Goldman Sachs ...
Главное
Умер Олег Табаков Общество
Материалы по теме
Трамп подписал закон о параметрах бюджета и финансировании правительства Политика
Белый дом представил инфраструктурный план Трампа на $1,5 трлн Экономика
Конгресс США одобрил законопроект Трампа о налоговой реформе Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.