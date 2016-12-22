Эксперты предупредили США о худшем финансовом положении с 1940-х годов

Федеральный долг США может увеличиться более чем на 20 п.п. и превысить 100% из-за агрессивной бюджетной политики, не соответствующей экономическому циклу, предупреждает банк Goldman Sachs

Фото: Andrew Harrer / Bloomberg

Госдолг США может вырасти с текущих 76% до более 100% ВВП в течение десяти лет, предупредил банк Goldman Sachs. Американская налогово-бюджетная политика приближается к «территории неизведанного»: процентные расходы по обслуживанию долга растут, дефицит бюджета расширяется, хотя набранные темпы экономического роста не требуют дополнительного бюджетного стимулирования, пишут экономисты Goldman Sachs в обзоре «Что не так с фискальной политикой США?», датированном 18 февраля (есть у РБК).

Авторы обзора оперируют показателем чистого федерального долга США — это долг без учета обязательств, принадлежащих самим же американским госорганам (например, у ФРС находятся правительственные облигации на сумму $2,4 трлн). На конец 2017 года чистый долг составлял $14,8 трлн, или 76% ВВП, следует из данных Минфина США (.pdf). К 2021 году он вырастет до 85% ВВП как следствие «предыдущих бюджетных дисбалансов и недавно принятой политики» (сокращение налогов, планы увеличения расходов), прогнозирует Goldman Sachs. Если же конгресс США будет продолжать существующую политику, долг может превысить 100% ВВП к 2027 году.

«США, как кажется, вступают на неизведанную территорию — по крайней мере в части фискальной политики — в том, что касается отношения между процентными расходами и уровнем долга. <...> Если конгресс продолжит продлевать существующие политики, включая недавно принятый закон о налогах и расходах, федеральный долг слегка превысит 100% ВВП, а процентные расходы по долгу достигнут 3,5% ВВП, что поставит США в худшее финансовое положение, чем в 1940-х или 1990-х годах», — написали аналитики.

Условие стабильного отношения долга к ВВП — заимствования по номинальной ставке ниже чем номинальный рост ВВП, отмечает Goldman Sachs. Минфин США пока занимает на рынке по низким ставкам и продолжит это делать еще как минимум несколько лет, считают экономисты банка. Однако ставки будут расти, как и расходы США на обслуживание долга. В прошлом, если экономика укреплялась, а долговое бремя увеличивалось, конгресс неизменно отвечал повышением налогов и сокращением расходов, но сейчас все наоборот, «фискальная политика выглядит необычно отвязанной от экономического цикла».

Федеральный госдолг США в отношении к ВВП удвоился (вырос на 40 п.п.) за последние десять лет и теперь считается одним из самых высоких в мире среди развитых экономик, отмечало рейтинговое агентство Moody's в обзоре за 9 февраля. Однако даже на фоне негативных бюджетных трендов США «выделяются в глобальном контексте как страна с необычайно высокой способностью без ущерба переносить огромное бремя правительственного долга», писали аналитики Moody's.