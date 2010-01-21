РЖД собирается провести IPO на Гонконгской бирже

РЖД может провести первичное размещение акций (IPO) на бирже в Гонконге, сообщает Reuters со ссылкой на вице-президента компании Автандила Горгиладзе. В ходе Азиатского финансового форума А.Горгиладзе сообщил, что время размещения еще не определено, однако он ожидает его в ближайшем будущем.

В свою очередь министр экономического развития Эльвира Набиуллина еще в начале октября прошлого года по итогам совещания, посвященного программе приватизации на 2010-2012гг., сообщала, что в программу приватизации на 2010г. не попали госпакеты акций ряда крупнейших компаний, в том числе РЖД.

Чуть позже старший вице-президент РЖД Вадим Михайлов сообщил, что комитет по стратегии ОАО "РЖД" рекомендовал совету директоров начать проработку вопроса IPO компании, так как сама подготовка компании к IPO "повышает уровень корпоративного управления, и вернуться к этому вопросу дальше". Он пояснял, что вопрос о целесообразности проведения IPO РЖД был проработан комитетом по обращению Министерства транспорта.

"Ответ комитета по стратегическому развитию заключается в следующем: в 2010г. в связи со сложившейся конъюнктурой на рынке проведение IPO нецелесообразно", - сказал В.Михайлов. Также, по его словам, отсутствует регуляторная модель, которая позволяет правильно оценить деятельность компании на рынке транспортных услуг. Кроме того, необходимо сделать определенные действия в области тарифообразования.